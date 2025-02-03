2000 метров до Андреевки - мировая премьера

Мстислав Чернов на кинофестивале Sundance Film Festival

Американские тинейджеры на публичных кинопоказах, долгое молчание после просмотра, всхлипывания во время определенных сцен в фильме, восхищение фантастической режиссерской работой и героизмом украинцев — документальную ленту о контрнаступлении 3-й штурмовой бригады в 2023 году впервые представили миру 23 января 2025 года, вслед за чем всю неделю фильм показывали американской аудитории на одном из самых престижных кинофестивалей независимого кино в США Sundance Film Festival в штате Юта.

За событиями на месте следила журналистка Ульяна Бойчук, она и расскажет детали.

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Мировая премьера "2000 метров до Андреевки"

Закройте глаза и представьте себе тишину, переполненную мыслями. Тишину, которую все боятся перебить. Тишину, которая говорит громче любых слов. Именно так можно описать то, что чувствуешь после просмотра "2000 метров до Андреевки". Фильм авторства оскароносного украинского режиссера Мстислава Чернова стал одной из самых ожидаемых премьер кинофестиваля Sundance 2025 года в США.

Презентация фильма "2000 метров до Андреевки" на Sundance Film Festival. Фото: Новини.LIVE/Ульяна Бойчук

Презентация фильма "2000 метров до Андреевки" на Sundance Film Festival. Фото: Новини.LIVE/Ульяна Бойчук 1 / 2

Мировая премьера фильма "2000 метров до Андреевки" состоялась в первый день фестиваля и была анонсирована здесь, как один из ключевых фильмов фестиваля. Команда, которая работала над фильмом, во главе с режиссером Мстиславом Черновым, была на премьере. Зал после просмотра трижды аплодировал стоя.

Лента о том, как украинские защитники проводили контрнаступление в 2023 году и освобождали поселок Андреевка вблизи Бахмута. Режиссер Чернов, со своим коллегой Александром Бабенко, отправились на передовую вместе с солдатами, чтобы заснять, что там происходит на самом деле.

"И когда мы встретились с Федей, это уже был разгар контрнаступления, и дела уже шли не очень хорошо.

Тогда Федя и его команда показали нам момент гибели своего друга — Гагарина. Они тогда оплакивали его смерть. И я подумал, что это был первый раз, когда они сами на самом деле ЭТО увидели. Момент смерти был записан на их камеры (ред. — военных), но они никогда не позволяли себе смотреть эти кадры вместе. Тогда они были шокированы, и одновременно напряжены. Мы говорили с ними и смотрели на них", — рассказывает Чернов публике после премьеры о моменте, который был ключевым как в самом фильме, так и в момент его создания.

"Потом мы посмотрели на карту, и я увидел тот лес, как небольшую полоску земли на карте. Я подумал: «О Боже мой, это эти два километра, одна миля, — это история целой, ЦЕЛОЙ линии фронта, которая составляет тысячи километров». Если бы мы смогли рассказать ТУ историю, потому что наша — это лишь маленькая часть,— то мы бы могли рассказать гораздо больше. Поэтому мы старались изо всех сил", — говорит аудитории Мстислав.

Сцена смерти военного с позывным Гагарин — самая сильная в фильме, и поворачивает сюжетную линию в другое русло.

В начале фильма автор цитирует солдата, который говорит, что война — это как отдельная планета, где ты высаживаешься, и здесь всё и все тебя пытаются уничтожить. Но это не планета, добавляет от себя режиссер, а страна в центре Европы, где идет война.

И весь фильм ты будто в видеоигре, где кажется, что это не может быть на самом деле: руины, разрушенные дома и брошенные тела, лес, который кажется никогда не заканчивается, бой, который длится будто целую вечность.

Презентация фильма "2000 метров до Андреевки" на Sundance Film Festival. Фото: Новини.LIVE/Ульяна Бойчук

"Съемка на нагрудную камеру добавляла как бы эффекта присутствия. Я будто очень близко почувствовал эту войну", — говорит один из зрителей после публичного просмотра.

"Я до сих пор не могу понять, как они пошли аж туда снимать кино. Это бесстрашно и, я бы сказал, героически. Как они не боялись?", — спрашивает при разговоре с другом в компании еще один зритель.

В фильме, кроме режиссерской работы, использованы также кадры с нагрудных камер солдат, есть кадры также, где солдаты сами себя снимают. Важной частью съемочного процесса было именно провести достаточно времени с военными, пообщаться с ними и наладить контакт. Режиссеры стараются быть незаметными.

"Мы тратим гораздо больше времени, чем вы видите в фильме. Военные вроде бы дают официальный ответ, знают из головы периодические изученные ответы, а чтобы дойти до человеческих вещей нужно время, и камера должна быть меньше, операторская работа должна быть заметной, но в то же время дискретной, не агрессивной. Это баланс, но это то, чему я научился в течение многих лет, и мой коллега Алекс так же. Это то, что дает работа в журналистике за многие годы", — говорит Мстислав.

Режиссер Мстислав Чернов. Фото: Sundance Film Festival

Презентация фильма "2000 метров до Андреевки" на Sundance Film Festival. Фото: Новини.LIVE/Ульяна Бойчук 1 / 2

"Это сложное и тяжелое кино, но его надо смотреть. Я надеюсь, его посмотрит как можно большее количество людей", — говорит мне один из зрителей.

Каждый режиссер на фестивале Sundance мечтает, чтобы его фильм охватил как можно больше зрителей.

"Тот факт, что мы получили эту награду — уже означает, что фильм найдет свою аудиторию, и эта аудитория, надеюсь, будет больше, чем у "20 дней в Мариуполе", — говорит после церемонии награждения Мстислав Чернов в комментарии для Новини.LIVE.

Награда на Sundance Film Festival

Sundance Film Festival в США — это один из самых престижных кинофестивалей независимых фильмов в мире; это своеобразная площадка для дебюта, который, кстати, произошел у Мстислава Чернова два года назад с фильмом "20 дней в Мариуполе", который позже получил самую выдающуюся премию Американской Киноакадемии — Оскар. В этом году на Sundance фильм "2000 метров до Андреевки" получил награду за лучшую режиссерскую работу в номинации "World Documentary" на кинофестивале Sundance в США.

Sundance Film Festival. Фото: Новини.LIVE/Ульяна Бойчук

Sundance Film Festival. Фото: Новини.LIVE/Ульяна Бойчук

Sundance Film Festival. Фото: Новини.LIVE/Ульяна Бойчук 1 / 3

"Мы не ждали, мы не надеялись на эту награду. Мы знаем, что сейчас внимание мира уделяется не только Украине. Украинским фильмам гораздо труднее привлекать к себе это внимание, гораздо труднее говорить с миром, но мне кажется, что этот год, который только начинается, — станет годом, когда все будут говорить об Украине, все будут хотеть знать, что украинцы чувствуют, что они думают о земле, которую они защищают, потому что нас будут просить ее отдать", — добавляет в эксклюзивном комментарии после церемонии награждения Мстислав Чернов.

"Для меня сверхважно, чтобы фильм привлек внимание к тому, что речь идет не просто о километрах или милях; не просто о названиях населенных пунктов, которые были разрушены Россией; не просто об именах людей, которые потеряли жизнь; а о настоящих героях, о городах и селах, которые являются домом для всех нас, и я хочу, чтобы этот фильм был посвящен всем тем, кто защищает землю, которую мы называем своим домом", — говорит эксклюзивно режиссер фильма Мстислав Чернов после того, как получил режиссерскую награду фестиваля за свою работу над лентой "2000 метров до Андреевки".

Работа над фильмом, сами съемки, проходили во время мировых премьер первого фильма Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе". Во время мировой премьеры "2000 метров до Андреевки" на Sundance режиссер делится определенным диссонансом, как странно было видеть нормальную жизнь на фестивалях, общаться с людьми, ходить на нетворкинги и премьеры, а потом возвращаться к съемкам на передовой.

"Это было как будто я видел то, что было написано во время Первой мировой войны, Второй мировой войны, — то, что бабушка рассказывала мне о том, через что прошел наш дедушка. Мой дедушка воевал в тех же местах, где мы видим, как сражаются эти люди в фильме", — говорит Чернов.

На финальном публичном просмотре фильма его режиссер Мстислав Чернов говорит, что люди спрашивают, что такое Андреевка, и почему вообще фильм имеет именно такое название.

"Это ИМЕННО потому, почему этот фильм должен называться "2000 метров до Андреевки"! Чтобы люди знали, что это и где!" — эмоционально отвечает режиссер.

Очередная документальная лента оскароносного украинского режиссера Мстислава Чернова — о высшей ценности — человеческой жизни, и ничтожности войны, которая ее забирает.

"Этот фильм много раз менял свое значение, пока мы его снимали. Потому что, пока мы его снимали, все больше и больше тех людей, которых вы видите, умирало. И эти новости поступали и поступали... Это просто полностью изменило значение истории этого фильма, который начинался, как победная история, а потом вдруг через год это стало чем-то другим", — говорит Мстислав Чернов.

Презентация фильма "2000 метров до Андреевки" на Sundance Film Festival. Фото: Новини.LIVE/Ульяна Бойчук

"А что, если война продлится до конца нашей жизни?" — звучит последняя фраза-вопрос в фильме, которая отзывается в голове каждого украинца, и ответ на которую не знает никто.