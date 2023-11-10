Ракетные удары России и усиление ПВО Украины: интервью Игната

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат. Фото: Укринформ

Сколько ракет накопила Россия за полтора месяца паузы ударов по Украине и как Воздушные силы собираются защищать небо во время очередной сложной зимы в Украине — в интервью Новини.LIVE рассказал спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

Как Воздушные силы готовятся к отражению очередных ракетных атак России?

— Мы в готовности 24/7. Готовить что-то дополнительно нужно еще иметь из чего. Но, в общем, мы готовим личный состав — людей, которые учатся за границей. Вот это и есть подготовка.

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Безусловно, оборудуем дополнительные позиции, маскировочные вещи, руководство просчитывает риски, возможно, новые тактические приемы, чтобы заставлять врага врасплох. Для достижения успеха требуется нестандартное мышление. И эти новые подходы позволят нам противостоять противнику, превосходящему нас технически и количественно.

Вместе с тем идет наращивание Сил обороны. Это мобильные огневые группы, недавно получили систему ПВО NASAMS. Кто-то дает радар, кто-то установку, командный пункт — и уже фактически подраздел.

Прогнозов никаких давать не буду, потому что часто мои слова вырывают из контекста. Но очевидно, что цель врага — поразить нашу инфраструктуру. Будем делать то же, что и в прошлом году, — сбивать вражеские цели.

Часто можно услышать, что Украина в 2023 году уже не та, какой была осенью 22-го. То есть воздушная защита страны значительно усилена.

— Давайте вернемся в сентябрь 2022 года. 11 сентября враг атаковал Харьковскую ТЭЦ 12 крылатыми ракетами, из которых, кстати, 9 были сбиты. Это был старт атак (по энергетической инфраструктуре. — Ред.).

В октябре мы получили первые комплексы ПВО NASAMS и IRIS-Т. Кстати, IRIS-Т имеет отличный радар, работающий с другими системами. Даже воробья увидит за много десятков километров. Это действительно хорошая немецкая система.

Одна из систем ПВО Украины. Фото: FB/Воздушные силы

Потом наша воздушная защита начала наращиваться, поступили дополнительные установки — Patriot, SAMP/T, Crotale, Avenger, Gepard, Hawk. Номенклатура на сегодняшний день у Сил обороны большая. Но вопрос в количестве. Ее очень мало, чтобы мы могли сказать, что обеспечиваем надежную защиту страны.

Советские системы воздушной защиты постепенно вытесняются западными. В дальнейшем основой нашего ПВО станут NASAMS, IRIS-T, SAMP/T и Patriot. Это будет основой зенитно-ракетных войск Воздушных сил.

Но на сегодняшний день все, что есть, идет в бой из-за большого количества средств воздушного нападения. К примеру, в сентябре враг выпустил по Украине 500 "шахедов". Мы не можем тратить зенитно-управляемые ракеты на такое большое количество дронов. В противном случае российская авиация начнет залетать на нашу территорию.

Почему Запад, которому не угрожают ракетные удары, не может поделиться своими средствами ПВО с нами?

— То, что лишнее и просто лежит, нам уже дали. Свою ПВО никто не отдает, это противоречит национальным интересам. ПВО сейчас много не бывает. Страны Запада сделали ставку на воздушную защиту истребителями 4+ поколения.

Ведущие страны мира и члены НАТО хотят получить F-35. В том числе и Великобритания, являющаяся производителем Eurofighter Typhoon (многоцелевой истребитель четвертого поколения. — Ред.).

Истребитель F-35A. Фото: ROKAF

Линейка F тоже будет в Украине, а в дальнейшем и F-35. Потому что у нас есть такой сосед, как Россия.

Канада или США тоже не имеют сплошного покрытия ПВО. Это же не какой-то условный зонтик, покрывающий целый материк. Это невозможно.

К тому же, к сожалению, на примере нашего государства мир увидел, что такое глобальное нападение и средства воздушного нападения разных типов, сотни крылатых и баллистических ракет, БпЛА.

Это все риски и опасности. "Железный купол" также не выдержал массированной атаки крылатых ракет, РСЗО и дронов.

Поэтому Запад увеличивает свою промышленность и для себя, и для нас. На производство ракет и систем ПВО заложены немалые средства.

По данным ГУР, Россия накопила 870 ракет. Этот потенциал увеличился или уменьшился по сравнению с 2022 годом?

— Кому как ни ГУР это знать, сколько ракет накопил враг. Наше задание эти ракеты уничтожать. Два месяца назад шла речь о 600 ракетах: "Кинжалы", два типа "Искандеров", М и К, Х-101/Х-555, "Калибры", которые являются дальнобойными и высокоточными и могут доставать в любую точку Украины.

Последствия ракетного удара по Киеву Фото: Reuters

Кроме этого, у России другие ракеты — "Оникс", Х-55, Х-22, Х-32, есть ракеты С-300, которыми бьют по земле. Массированных ударов нет почти два месяца, но есть точечные удары. Следовательно, враг смог поднакопить 800+ ракет.

Однако во время атак по нашей критической инфраструктуре с сентября 2022-го по март 2023 года враг использовал более тысячи крылатых ракет. Из них было сбито более 700. Следовательно, ракетный потенциал в прошлом году у них был значительно больше сегодняшнего.

Где Россия берет столько "шахедов"? Она запустила свое производство или это все еще сборка иранских?

— К счастью, у России нет технологий, чтобы производить микросхемы, чипы и все остальные подсанкционные товары. Но они могут производить планеры, двигатели могут заказывать в Китае, хотя они европейские, бак можно из пластиковой бутылки сделать, наладить собственное производство взрывчатки. Однако им нужно получить уникальные комплектующие, позволяющие применять это оружие на большом расстоянии.

Россияне также пытаются модернизировать эти ударные дроны, добавляя некоторые композитные материалы, чтобы уменьшить радиолокационную заметность. Но данная цель видима для наших Сил обороны.

Большинство атак "шахедами" сейчас приходится по украинскому югу. Почему?

— Сначала были атаки по Бессарабии, где Украина наладила экспорт зерна. Россия хотела уничтожить не только припортовую инфраструктуру, но и сами зернохранилища. То есть била по продовольствию, как и в 30-е годы прошлого столетия. Такой себе циничный образ российского оккупанта и садиста.

Последствия удара по Одесской области. Фото: ТГ Олега Кипера

На этом направлении стали лучше отрабатывать наши мобильные группы, поэтому обстрелы прекратились. Но "шахед" — сложная цель, а запускают их ночью. Радиус поражения мобильных огневых групп невелик, всего 2 км. Поэтому иногда не удается уничтожить даже половину запущенных шахедов.

Сначала они летят группой по разным направлениям, затем разделяются на подгруппы, потом уже по одному, прижимаясь к земле. Иногда даже ландшафт местности не разрешает его увидеть. Вроде бы гудит, шумит, но мобильной огневой группе прежде всего нужно видеть его визуально и уничтожить или зениткой, или крупнокалиберным пулеметом.

Лучше всего с "шахедами" справится немецкая установка Gepard. В западных областях работа мобильных огневых групп усложняется еще больше.

Почему, кстати?

— Если юг — это равнины, то запад Украины — это уже горная местность, сотни метров над уровнем моря, холмы, леса. И все это, уже начиная с Хмельницкой области.

Прицельная дальность пулеметов, по которым мобильные огневые группы сбивают "шахеды", до 2 км. А посмотрите на территорию Стрыйского района (в ночь на пятницу 3 ноября российские оккупанты направили на запад Украины 16 "шахедов". – Ред.).

Сколько мобильных групп там следует сосредоточить, чтобы они находили друг на друга и перекрывали возможности пролета БпЛА? Поэтому мобильные группы выставлены ближе к объектам, которые могут быть потенциально поражены.

Силы обороны Украины. Фото: FB/Командование Объединенных сил ВСУ

Просто стоять в поле и ждать, что мимо тебя пролетит "шахед", на удачу — не вариант. Поэтому мы максимально эффективно стараемся защитить объекты, являющиеся потенциальной целью для врага. Да, мобильные огневые группы дают серьезный процент поражения, но самый большой дают зенитно-ракетные войска.

Однако нужно искать более рациональные пути уничтожения этих БпЛА. Это тот же Gepard, который одной очередью разрывными снарядами может уничтожить и БпЛА, и крылатую ракету. Но его радиус работы 4,5 км. Тоже немного. И сколько тогда нужно этих Gepard нам?

Также есть хорошие новости от британцев. Их новейшие установки Terrahawk Paladin могут работать как на автомобильной платформе, так и на стационарной, и также защищать объект критической инфраструктуры.

Возможно, оружие последней надежды, если вражеские воздушные цели пропустили предыдущие установки. Ведь в целом такие воздушные средства, как крылатые ракеты и дроны, предназначены для преодоления системы ПВО. Благодаря интеллектуальной системе искусственного интеллекта и оптическому наведению Paladin уже без вмешательства, благодаря локационному наведению сможет выявить цель и самостоятельно уничтожить ее.

Кроме ракет и "шахедов", Россия терроризирует Украину еще и КАБами — управляемыми авиационными бомбами. В последние недели эти обстрелы усилились в разы.

– Да, это огромные риски. Полгода назад Россия использовала и одиночно применяла данные КАБы на расстоянии около 50 км от боевого столкновения.

Обстрел КАБами Бериславского района Херсонской области. Фото: Александр Прокудин/Telegram

Ближе они не подлетают, потому что боятся наших комплексов. Еще на 20 км эта бомба может лететь вглубь нашей территории. Довольно часто КАБами обстреливается Бериславский район Херсонской области. Враг бил по домам, по гражданской инфраструктуре. Конечно, его это не останавливало, ему нужен был результат и испытания, как это оружие работает.

Эти бомбы наподобие американских JDAM, которые мы тоже применяем и имеем хороший результат. JDAM — бомба весом 250 кг, и она летит точно в цель.

Россияне разработали свой аналог весом 500 кг, поставили систему управления, крылья — и эта бомба летает, но не так точно, как западная. Сначала они выпускали их десятками, а теперь это число перешло за сотни. И для нас это антирекорд. Сейчас по Украине прилетает уже более ста авиабомб по разным направлениям.

Очень сильно страдают Херсонщина и наши войска. Россияне не берут качеством, а берут количеством. Так, КАБы стали для них альтернативой вместо ракет по прифронтовой территории.

Пока бороться с ними у нас нет возможности. Был случай в Брянской области, когда система Patriot уничтожила пять российских бортов: одновременно три вертолета и два самолета, которые, собственно, летели бомбить наш север. Сначала они долго не могли понять, что это, но с тех пор долго не залетали на это направление.

Похожий случай был в Одесской области. Возможно, еще где-то были, о которых пока неизвестно. Но наличие на определенных направлениях таких систем, как Patriot, уже вызывает определенную панику у российских пилотов.

А если к ним добавить еще и F-16, усиливающие защиту с неба, тогда враг прекратит выполнение таких задач.

Кстати, сколько ЗРК Patriot сейчас есть у Украины?

— На боевом дежурстве у нас есть два дивизиона, еще один комплекс ждем от Германии. Но Patriot, как и крылатых ракет, много не бывает. Нам нужно больше систем, чтобы обеспечить защиту страны.

Он же не только на расстоянии до 150 км может сбивать самолеты и вертолеты, но и может сбивать еще и баллистику.

Как продвигается обучение наших пилотов на F-16?

— Учения продолжаются в странах Европы и США. Партнеры предоставили нам учебно-боевые самолеты для центра подготовки, который сейчас строят в Румынии. Украина тоже будет строить такие центры, если мы переходим на данный тип самолета. Нам тоже потребуется центр подготовки пилотов.

F-16. Фото: Wikimedia commons

Ведь вуз — это одно обучение, а центр обучения, где пилоты будут проходить серьезную квалификацию, — совсем другое. Возможно, такой центр в Украине будет строиться даже во время войны. Почему нет?

Один центр не вытянет всех инженеров и летчиков. К тому же ограниченное количество тренажеров, симуляторов, боевых самолетов, а также инструкторов. Поэтому США и Европа и присоединились к авиационной коалиции.

А Великобритания, даже не имеющая F-16, сейчас уже обучает наших молодых лейтенантов, фактически выпускников этого года, по программе английского языка. В общем, эта учеба продлится до двух лет с переходом на боевой самолет.

Обучение пилотов как в военное, так в мирное время — непрерывное. Курсант поступает на первый курс летного факультета, и он уже начинает летать. В бригадах тоже продолжаются постоянные полеты — по пять летных смен в неделю.

Вместе с тем фиксируем меньше взлетов российских МиГ-31, из-за которых объявляется масштабная воздушная тревога (по состоянию на 8 ноября. — Ред.).

— Почему же? Недавно тревога продолжалась более двух часов (4 ноября воздушная тревога продолжалась 2,5 часа. — Ред.). Если тревога 20 минут — это только взлет-посадка.

Полтора часа — патрулирование. МиГ-31 вылетает из Саваслейки (авиабаза в Нижегородской области. — Ред.), пока не выработает все горючее. Есть на его борту "Кинжал" или нет — не всегда эта информация является точной. Если взлетает не один самолет, а два-три, это еще большая угроза и опасность. В общем, этот самолет тоже должен обслуживаться и т.д.

Есть угроза — будет тревога. "Кинжал" летит очень быстро — 2-3 минуты от момента пуска до удара.