Даниил Гетманцев поблагодарил за пинки - большое интервью

Даниил Гетманцев. Скриншот видео Новини.LIVE

О критике — конструктивной и заказной, о перспективах внедрения в Украине спецрежима налогообложения неофициально занятых лиц, о лоббизме в отечественной политике и отношениях с зарубежными партнерами Украины — рассказал в студии Новини.LIVE с Ланой Шевчук народный депутат, глава Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

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О критике — конструктивной и заказной

— Когда появляется какая-либо инициатива по увеличению налогообложения, сразу в публичной плоскости вспоминают Даниила Гетманцева, за чем следует масштабная информационная кампания. Как вы оцениваете эти информационные кампании? Это кампании по дискредитации или элемент определенной публичной дискуссии, присущей демократическому обществу?

— Что касается налогов — мы их не повышаем, если не говорить о конкретных очень узких вопросах. Например, сейчас мы повышаем налоги для банков, вводя так называемые налоги на сверхприбыли банков.

Во время войны произошла определенная аномалия, не связанная напрямую с банковским бизнесом. Активно покупая безрисковые ценные бумаги Национального банка, так называемые депозитные сертификаты, банки смогли заработать большие деньги. 2022-2023 годы беспрецедентно прибыльны для банков, несмотря на войну. Поэтому необходимо изъять эту прибыль и направить ее в армию.

У нас есть консенсус по этому вопросу с банковским сообществом и Национальным банком. Мы этот закон обязательно примем.

Хочу напомнить, что это был мой законопроект по уменьшению налогов в начале войны, в марте 2022 года. Возобновление налогообложения мы провели через полтора года после того, как его ввели. Фактически мы единственная страна в мире, которая настолько снизила налоги во время войны.

Относительно информационных кампаний. Они разные. Когда, например, банкиры публично озвучивают свое видение инициативы дополнительного налогообложения их доходов, когда проходят публичные дискуссии, то это нормально. Нормально, что меня критикуют. Я всегда благодарен за критику, потому что, во-первых, это позволяет избежать ошибок, а во-вторых, это позволяет сделать то, что я делаю, лучше.

Но есть иного рода кампании, организуемые за деньги, и на которые даже отвечать стыдно. Потому что бред, распространяющийся во время этих кампаний, вымышленные истории — от обвинений в отравлении Ющенко до связей с бывшими "регионалами", к которым я не имею никакого отношения, — проплачивают коррупционеры, которым я наступаю на горло своей деятельностью; контрабандисты; конвертаторы, которых мы лишили их бизнеса в течение войны, практически поборов так называемые "скрутки" НДС. Врагов очень много.

Среди представителей власти мне, пожалуй, достается больше всего критики. Это значит, что я эффективен. То, что мы делаем, не нравится тем, кто не может ответить конструктивно.

— Как вы это выдерживаете психологически? Много, я бы не сказала "уважаемых", интернет-ресурсов раскручивают разные сюжеты о вас — конспирологические, с грязным бельем, с якобы "региональным" прошлым. Будет ли уважаемое издание брать деньги от контрабандистов, коррупционеров и портить свою репутацию? Возможно, эти СМИ считают, что тематика дискредитации Гетманцева сейчас может "зайти" зрителю?

— Нет. Думаю, это просто бизнес. Ничего личного. Уважаемые издания не берут эти материалы.

Даниил Гетманцев. Скриншот видео Новини.LIVE

У меня есть медиабот. И я вижу, что обо мне пишут — и хорошее, и плохое. Так вот, ставят заказные материалы всегда одни и те же издания. Это абсолютно коммерческие издания, которые за 200-300-500 долларов (в зависимости от охвата аудитории) могут опубликовать все, что угодно. И они это делают. Уважаемые издания никогда такого не брали и не берут.

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Психологически выдерживаю это нормально. Во-первых, у меня уже выработался иммунитет. Во-вторых, если ты совершаешь реальные реформы, ты пришел сюда, чтобы показать, что "можно по-другому", то без этого невозможно. Я, безусловно, не хочу себя сравнивать с историческими деятелями совершенно иного уровня, но так же критиковали всех реформаторов во все времена и в Польше, и в Великобритании, и в Германии.

Если ты политик и реально что-то делаешь, то никогда не будешь удобным.

— Тема налогов вообще непопулярна. Вы сознательно для себя выбрали такую непопулярную сферу деятельности?

— Это моя профессия. Я живу в ней. Я с 2000 года занимаюсь финансовым правом. И очень горжусь, что этим занимаюсь. И я профессионал в этом, в отличие, кстати, от критикующих.

О возможном спецрежиме налогообложения неофициально занятых лиц

— Относительно законопроекта №10166, которым предлагается ввести специальный налоговый режим для неофициально занятых лиц. Есть комментарии двух экспертов — Олега Пендзина и Сергея Доротича.

Олег Пендзин, экономист

"Это может быть даже не основной вид деятельности. Например, человек работает в офисе. Заодно зарегистрировался на платформе Uber или Uklon и берет заказ как таксист. Или в выходные ремонтирует авто в гараже и т.д. Еще никогда такие подработки в Украине не облагались налогами. И вот теперь хотят в буквальном смысле "обилетить" всех".

Сергей Доротич, глава ОО "SAVEФОП"

"Там, где появляется процент от дохода, следующим этапом идет требование по кассовым аппаратам. А в этом случае расходы уже совсем другие: нужно со старта потратить не менее 25 тысяч, плюс — отчетность, потянуть которую без бухгалтера смогут далеко не все".

— Я сразу отреагирую. Олега Пендзина я, кстати, очень уважаю. Это один из немногих реальных экспертов, а не фейсбук-экспертов, как Доротич. Пендзин действительно разбирается в том, о чем он говорит. Но для меня шоком было то, что он почему-то не знает, что такие доходы сейчас облагаются налогом в размере 19,5%.

О чем этот закон? Он не о новом налоге на какие-либо доходы. Этот закон — о льготе для лиц, имеющих независимые профессии. Мы даем им возможность платить вместо 19,5% налога — 6%. На сегодняшний день они зарабатывают в "тени". Мы же даем им опцию, которая позволит всего за 6% получать "белые" доходы, показывать эти доходы где угодно, получать кредитование, быть человеком в правовом поле, а не вне его.

— Вы имеете в виду легализацию?

— Легализация — это плохое слово.

Достаточно просто подать заявку через "Дію" в специальную базу и получать "белые" доходы.

Кстати, очень неодобрительно эта идея воспринимается Министерством финансов и нашими международными партнерами. Они понимают, что это льгота, которой нет в Европе, например. Подобных льгот нет в странах, считающих себя цивилизованными. Собственно, очень смелым шагом с моей стороны был тот факт, что я как председатель профильного комитета Верховной Рады подписал такой законопроект.

В чем основная проблема общения с так называемыми экспертами? Они критикуют то, что не читали. Этот Доротич снова о своем РРО… Это уже вопрос позавчерашнего дня. Люди уже установили и работают с РРО. Этот вопрос не стоит эксплуатировать, он (Доротич. — Ред.) уже ничего не заработает на нем.

Проблема в том, что вообще нет учета доходов. Если же ты подаешь заявку, то все, что поступает на счет, или то, что ты берешь наличными с использованием своего телефона, автоматически облагается налогом в 6%. И все. Больше ничего. Не нужно предоставлять никаких отчетов. Не нужно, как ФЛП, отменять регистрацию своего статуса. Это гораздо более простая модель, чем есть у ФЛП.

Даниил Гетманцев в студии Новини.LIVE с Ланой Шевчук

Да, Пендзин правильно сказал, что речь идет о дополнительном заработке. Но этот доход облагается налогом всего под 6%, и без уплаты ЕСВ.

Итак, речь идет о льготном режиме налогообложения. Я, кстати, не уверен, что международные партнеры его согласуют. И я считаю основным препятствием в этой реформе — мнение и позицию наших партнеров, которые вряд ли позволят нам сделать это в нынешнем виде и потребуют дополнительных изменений. Но это положительная история.

Более того, если ты не хочешь переходить на новый режим налогообложения, не делай этого, работай "вчерную" и дальше. Но, в конце концов, если мы идем в Европу, мы должны понять, чем "белый" доход отличается от "черного". И украинские беженцы, пытавшиеся открывать счета за границей, это очень хорошо поняли. Там каждое евро, которое ты кладешь на счет, должно иметь историю. Если нет такой истории, банк вообще откажется от сотрудничества с тобой.

О законе про лоббизм

— Президент Украины Владимир Зеленский после недавней встречи с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил о необходимости рассмотреть возможность принятия закона о лоббизме. Что вы об этом думаете? В Украине уже поднималась эта тема параллельно с обсуждением так называемого закона об олигархах. Видим, что закон об олигархах не очень сработал.

— У нас олигархи как статус сами по себе вымирают.

— Кто как, кто в СИЗО сидит, кто за границей.

— Это на самом деле не смешно. Но действительно, количество олигархов уменьшается. И это наверняка связано с войной. Это не вопрос реестра олигархов. Хотя закон сработал. Вспомните, к примеру, как Петр Алексеевич Порошенко отказался от своих телеканалов, как Ринат Ахметов прекратил свою медиаимперию. Закон сработал. Не в той мере, как мы планировали, но эффект от него был.

— Относительно закона о лоббизме. Что он нам принесет?

— Деятельность, связанная с лоббированием, воспринимается с определенным негативом.

К примеру, есть у нас молочная отрасль экономики. Представители этой отрасли заинтересованы в том, чтобы производство молока увеличивалось. Они считают, что для развития отрасли нужно на уровне государства принять определенные решения. В развитии этой отрасли заинтересована страна. Молочники идут к народным депутатам и представляют свои инициативы. А народные депутаты принимают решение, поддерживать ли эти инициативы. Ибо таких отраслей, как молочная, еще много. И у каждой есть свои желания. И тогда речь идет об определенном политическом выборе — кого поддерживать, а кого нет. Это и есть лоббизм.

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Да, в нашей стране лоббизм часто происходил непрозрачно, кулуарно и, называя вещи своими именами, сопровождался политической коррупцией. Этого не должно быть. Механизмы лоббирования должны быть прозрачными.

— Почему для принятия закона, необходимость которого уже перезрела, требуется пинок от наших партнеров?

— Да, мы действительно очень давно говорили о необходимости подобного закона. Да, нам действительно нужен пинок, и не только для принятия этого закона. Вспомните, например, тот же законопроект о финмониторинге политически значимых лиц, очень тяжело прошедший через Верховную Раду. Если бы не было давления со стороны международных партнеров, то вряд ли он был бы вообще принят.

Это вопрос приоритетов для страны в трудный исторический момент.

Лично я всегда поддерживаю такого рода решения. Но в парламентском зале есть разные мнения, представляющие разные интересы. И мы вынуждены в парламенте всегда искать баланс. Иногда этот баланс складывается не в пользу той или иной реформы.

Я очень благодарен нашим партнерам за то, что они вообще формулируют для нас такого рода реформы, и за то, что под их давлением мы вынуждены их внедрять. Потому что все эти реформы точно на пользу страны.

Об отношениях с Польшей, Венгрией и Словакией

— Посол Украины в Польше Василий Зварыч, комментируя начало транспортной блокады трех пунктов пересечения украино-польской границы со стороны польских перевозчиков, называет это "ударом в спину". Польские перевозчики требуют отменить льготы для украинских транспортных компаний.

У Украины сейчас непростые отношения с Польшей, Словакией и Венгрией, которые блокируют принятие нового пакета помощи Украине от ЕС. По словам министра финансов Украины Сергея Марченко, если не будет одобрен новый пакет макроэкономической помощи от Евросоюза, то в следующем году дефицит бюджета Украины может достигнуть 29 млрд долларов. Почему так непросто сейчас складываются отношения Украины с ближайшими соседями?

— Да, возможный дефицит в 29 млрд долларов — это катастрофа.

Но, во-первых, мы очень благодарны нашим международным партнерам за помощь, которую они нам оказывают. Это беспрецедентно большая помощь. Это касается не только Польши, но и всех стран Европейского Союза и США.

Во-вторых, это демократические страны. Это ведь не РФ. И в этих демократических странах есть разные интересы, которые между собой пересекаются и отстаиваются их представителями. В этих процессах задействованы и профсоюзы, и бизнес, и правительства стран. Они пытаются найти определенный баланс интересов.

Действительно, услуги украинских перевозчиков, как и агропроизводителей, дешевле аналогичных услуг европейских стран. И мы часто предлагаем сервис лучшего качества. И мы тем самым выигрываем конкуренцию у наших уважаемых партнеров. Им это не нравится, и это понятно. Но если наши партнеры официально провозглашают, что Украина должна стать членом ЕС, то должны быть убраны все препятствия украинскому бизнесу.

Соответственно, украинский бизнес перевозчиков должен иметь возможность беспрепятственно работать по всей территории ЕС. И это, мне кажется, совершенно понятные вещи. Для этого не нужно включать нас в ЕС. Это также нужно будет сделать, но через некоторое время. А барьеры можно снять уже сейчас.

Мне кажется, что выход из этой ситуации очевиден. Сейчас правительства Украины и Польши ищут его в некоторых технических деталях. Но то, что наши перевозчики должны без всяких препятствий ездить в ЕС — абсолютно понятное дело, мне кажется, для самих поляков. Кстати, это тоже лоббизм, хотя, возможно, в необычных формах.

Ситуация на границе будет точно урегулирована, и мы точно найдем баланс.

Но демократия обладает такими особенностями. Кто-то считает это изъянами. А кто-то убежден, что это нормальное положение вещей, когда общество такими способами ищет баланс интересов. Это нормально.

— Правильно ли я понимаю: то, что сейчас у нас происходит с Польшей, Словакией и Венгрией, является результатом внутриполитического климата этих стран, а не проблемы Украины?

— Да, это проблемы их внутреннего климата. Но я бы не объединял эти страны в одну проблему, потому что там разные проблемы. Да, правительства в Венгрии и Словакии немного по-другому смотрят на российско-украинскую войну, на природу этого конфликта и выход из него. Польша нас полностью поддерживает, но в этой стране есть определенные бизнес-группы, профсоюзы, пытающиеся защитить свои узкокорпоративные интересы. Поэтому я бы Польшу не присоединял к упомянутым двум странам.

С Венгрией и Словакией нужно работать, разъяснять, коммуницировать и убеждать в том, что у нас нет разных интересов. Собственно, Росси возле их границ — это огромная проблема прежде всего для них самих.

— Какой должна быть украинская внешнеполитическая стратегия в отношении правительств этих двух стран?

— Мне кажется, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба — на своем месте, и он высокопрофессиональный министр. Я знаю, что президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль общаются со всем руководством ЕС на любом уровне. И эти коммуникации, эти разъяснения, эти переговоры идут постоянно.

Кстати, один из законов, о которых во время встречи с Владимиром Зеленским говорила Урсула фон дер Ляйен, — это закон о национальных меньшинствах в части образования. Этот закон мы и будем принимать в рамках договоренностей с венгерской стороной. Там нет категорического неприятия. Там есть своя позиция, более жесткая, чем, например, позиция Франции. Потому мы вынуждены и будем искать компромисс. Потому что это дипломатия. И точно оценки не должны давать диванные эксперты, которые не понимают, что происходит, не участвуют в этих переговорах, но "лучше всех" знают, как поступить.