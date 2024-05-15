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Арахамія розповів про перспективи проведення виборів в Україні під час війни

15 травня 2024 02:08
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Арахамія розповів про перспективи проведення виборів в Україні під час війни
Давид Арахамія. Фото: sluga-narodu.com
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Під час війни неможливо провести вибори так, щоб їх  визнали у світі. А питання щодо легітимності Зеленського після 25 травня піднімає лише російська пропаганда.

Про це ексклюзивно в коментарі "Новини.LIVE" заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. 

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Арахамія зазначив, що влада не проти проведення виборів, однак потрібно розуміти, за яким принципом їх проводити.

"Ми не проти проводити вибори. Тільки ми ж хочемо, щоб вони були визнані за міжнародними стандартами. Ми не опонуємо, що ми не проводимо вибори. Ми кажемо: "Скажіть, як провести їх, дайте нам нормальний Roadmap  — і ми будемо це проводити". Просто немає насправді нормального Roadmap", — сказав голова фракції.

Нагадаємо, голова правління інституту світової політики Віктор Шлінчак вважає, що команда чинного президента України Володимира Зеленського може піти на наступні вибори. Відбутися ці вибори, на його думку, можуть у 2025 році. Також есперт додав, що Зеленський може повторити сценарій Кучми, тобто піти на новий термін із новою командою.

Раніше п'ятий президент України, народний депутат Петро Порошенко заявив, що планує балотуватися у президенти на наступних виборах, однак для того, щоб провести ці вибори, Україні потрібна перемога.

Також ми повідомляли про те, що президентські вибори в Україні мали відбутися цьогоріч 31 березня, однак через воєнний стан їх не провели — президентом залишився чинний верховний головнокомандувач Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський
Давид Арахамія
вибори
політики
президент
війна в Україні

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