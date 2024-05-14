Арахамия рассказал о перспективах проведения выборов в Украине во время войны

Давид Арахамия. Фото: sluga-narodu.com

Во время войны невозможно провести выборы так, чтобы они были признаны в мире. А вопрос о легитимности Зеленского после 25 мая поднимает только российская пропаганда.

Об этом эксклюзивно в комментарии "Новини.LIVE" заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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Арахамия отметил, что власти не против проведения выборов, однако нужно понимать, по какому принципу их проводить.

"Мы не прочь проводить выборы. Только мы же хотим, чтобы они были признаны по международным стандартам. Мы не оппонируем, что мы не проводим выборы. Мы говорим: "Скажите, как провести их, дайте нам нормальный Roadmap — и мы будем это проводить ". Просто нет действительно нормального Roadmap", — сказал глава фракции.

Напомним, глава правления института мировой политики Виктор Шлинчак считает, что команда действующего президента Украины Владимира Зеленского может пойти на следующие выборы. Состояться эти выборы, по его мнению, могут в 2025 году. Также эксперт добавил, что Зеленский может повторить сценарий Кучмы, то есть пойти на новый срок с новой командой.

Ранее пятый президент Украины, народный депутат Петр Порошенко заявил, что планирует баллотироваться в президенты на следующих выборах, однако для того, чтобы провести эти выборы, Украине нужна победа.

Также мы сообщали о том, что президентские выборы в Украине должны были состояться 31 марта этого года, однако из-за военного положения их не провели — президентом остался действующий верховный главнокомандующий Владимир Зеленский.