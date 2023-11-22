Прем'єра фільму Довга доба Алана Бадоєва: відгуки політиків та зірок

Український режисер Алан Бадоєв. Фото Сергій Буряк

200 годин виживання з різних міст, містечок та сіл, перші хвилини та перші дні російського вторгнення у лютому 2022 року.

Це новий документальний фільм українського режисера Алана Бадоєва "Довга доба" спільно зі студією "1+1". Авторами фільму стали 12 тисяч українців.

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Закритий допрем'єрний показ стрічки відбувся 21 листопада у Національному музеї історії України у Другій світовій війні. Новини.LIVE побували на презентації та разом із гостями заходу переглянули 2-годинну стрічку.

Алан Бадоєв та Алла Мазур. Фото: Сергій Буряк

Серед гостей — військові ЗСУ, українські та європейські політики і дипломати, зірки, журналісти, телеведучі ютуб- та ТВ-каналів. Зокрема, голова Представництва НАТО в Україні Карен Мактір, тележурналісти Алла Мазур, Раміна Есхакзай, Антон Птушкін, співак Макс Барських, який, до речі, написав саундтрек до фільму.

"Насправді я вже бачив цей фільм, тому збираюсь із силами, аби подивитися знову. Це дуже емоційна робота, яка впиває на емоції й відправляє на самий початок цієї війни. Важко дивитися, всі герої цього фільму — реальні герої", — каже співак Новини.LIVE.

Макс Барських. Фото: Сергій Буряк

Загалом до створення кінострічки долучилися 12 тисяч українців. Вони фільмували російські злочини на свої телефони і, зокрема, надсилали відео каналу "1+1". Це цілих 200 годин відео, з яких режисери монтажу зібрали в один сюжет спершу 10, а далі стиснули їх у 2 години повноцінної документалки.



Алан Бадоєв

Допрем'єрний показ фільму "Довга доба"

Допрем'єрний показ фільму "Довга доба"

Допрем'єрний показ фільму "Довга доба"

Раміна

Антон Птушкін 1 / 7

"Цей фільм — це капсула часу, це свідчення. Він зроблений для того, щоб ніхто і ніколи не переписав нашу історію, щоб ніхто і ніколи не зміг сказати, що було якось по-іншому. Для мене дуже важливо, аби цю стрічку побачили люди з інших країн і почули голоси українців. Ми нічого не знімали, все, що сьогодні ви побачите на екрані, є документом", — каже Бадоєв перед початком.

Як відбувалася робота над фільмом

Режисер не приховує, що робота над фільмом була складною не лише з технічної точки зору, а й з емоційної. Адже працювати довелося з реальними кадрами виживання, де є справжній ненаграний біль, сльози, відчай і навіть реальна смерть.

Фільм починається з історії Романа Жука та його родини, яка й стала відправною як для режисера, так і для всієї команди.

Допрем'єрний показ фільму "Довга доба". Фото: Сергій Буряк

"Я настільки щиро полюбив цю щиру українську і таку сучасну сім'ю, що, коли наприкінці матеріалу я дізнався, що Рома загинув, це був удар. Але в той момент я і зрозумів, що хочу показати саме тих українців, які й мають бути на нашій землі. Для мене родина Жуків — перфектні українці. Сучасні, свободні, молоді й ті, що дбають про свою землю. А коли треба — йдуть і захищають її", — зізнається Бадоєв.

У широкому прокаті фільм "Довга доба" зʼявиться у лютому 2024 року, до другої річниці російського вторгнення. Усі кошти від продажу квитків підуть на допомогу важкопораненим військовим.