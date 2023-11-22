Премьера фильма Довга доба Алана Бадоева: отзывы политиков и звезд

Украинский режиссер Алан Бадоев. Фото Сергей Буряк

200 часов выживания из разных городов, городков и сел, первые минуты и первые дни российского вторжения в феврале 2022 года.

Это новый документальный фильм украинского режиссера Алана Бадоева "Довга доба" совместно со студией "1+1". Авторами фильма стали 12 тысяч украинцев.

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Кто пришел на предпремьеру фильма Бадоева

Закрытый предпремьерный показ фильма прошел 21 ноября в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне.

Новини.LIVE побывали на презентации и вместе с гостями мероприятия посмотрели 2-часовую ленту.

Алан Бадоев и Алла Мазур. Фото: Сергей Буряк

Среди гостей — военные ВСУ, украинские и европейские политики и дипломаты, звезды, журналисты, телеведущие ютуб- и ТВ-каналов. В частности, глава Представительства НАТО в Украине Карен Мактир, тележурналисты Алла Мазур, Рамина Эсхакзай, Антон Птушкин, певец Макс Барских, который, кстати, написал саундтрек к фильму.

"На самом деле я уже видел этот фильм, поэтому собираюсь с силами, чтобы посмотреть снова. Это очень эмоциональная работа, которая влияет на эмоции и отправляет на начало этой войны. Трудно смотреть, все герои этого фильма — реальные герои", — говорит певец Новини.LIVE.

Макс Барских. Фото: Сергей Буряк

В общей сложности к созданию киноленты присоединились 12 тысяч украинцев. Они снимали российские преступления на свои телефоны и, в частности, пересылали видео канала "1+1". Это целых 200 часов видео, из которых режиссеры монтажа собрали в один сюжет сначала 10, а затем сжали их в 2 часа полноценной документалки.



Алан Бадоев

Предпремьерный показ фильма "Длинные сутки"

Предпремьерный показ фильма "Длинные сутки"

Предпремьерный показ фильма "Длинные сутки"

Рамина

Антон Птушкин 1/7 _ 7

"Этот фильм — это капсула времени, это свидетельство. Он сделан для того, чтобы никто и никогда не переписал нашу историю, чтобы никто и никогда не смог сказать, что было как-то по-другому. Для меня очень важно, чтобы эту ленту увидели люди из других стран и услышали голоса украинцев. Мы ничего не снимали, все, что сегодня вы увидите на экране, является документом", — говорит Бадоев перед началом.

Как проходила работа над фильмом

Режиссер не скрывает, что работа над фильмом была сложной не только с технической точки зрения, но и с эмоциональной. Ведь работать пришлось с реальными кадрами выживания, где есть настоящая, ненаигранная боль, слезы, отчаяние и даже реальная смерть.

Фильм начинается с истории Романа Жука и его семьи, которая стала отправной как для режиссера, так и для всей команды.

Предпремьерный показ фильма "Довга доба". Фото: Сергей Буряк

"Я настолько искренне полюбил эту украинскую и такую современную семью, что когда в конце материала я узнал, что Рома погиб, это был удар. Но в тот момент я и понял, что хочу показать именно тех украинцев, которые должны быть на нашей земле. Для меня семья Жуков — перфектные украинцы. Современные, свободные, молодые и заботящиеся о своей земле. А когда надо — идут и защищают ее", — признается Бадоев.

В широком прокате фильм "Довга доба" появится в феврале 2024 года, ко второй годовщине российского вторжения. Все средства от продажи билетов пойдут на помощь тяжелораненым военным.