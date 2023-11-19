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Блокада польського кордону — справжні причини протестів

19 листопада 2023 07:15
63752aea67852-al-byna-trubenkova-1.jpeg - Альбіна Трубенкова
Альбіна Трубенкова
Журналіст (Польща)
Блокада польського кордону — чому вимоги поляків — це шовінізм
Українсько-польський кордон. Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa
63752aea67852-al-byna-trubenkova-1.jpeg - Альбіна Трубенкова
Альбіна Трубенкова
Журналіст (Польща)

Польські перевізники протестують на кордоні з 6 листопада, блокуючи рух вантажного транспорту. Вони висувають три вимоги, найжорсткіша з яких — заборонити реєстрацію автомобілів, які не походять з Євросоюзу, у Польщі. 

Свою думку щодо ситуації виразила польська журналістка Альбіна Трубенкова. 

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Антиукраїнська риторика

Складається враження, що польські перевізники блокують здоровий глузд. Їх вимоги доведуть нас до феодалізму.

"Інтонація, завжди має значення інтонація", — казала моя найкраща літературна редакторка. У випадку з польськими підприємцями, які з 6 листопада блокують кордон з Україною, це дуже важливо. Це навіть важливіше, ніж самі вимоги.

До речі, блокує кордон тільки невелика частина підприємців дружньої країни за підтримки малопопулярної в Польщі радикальнонаціоналістичної партії "Конфедерація", відомої антиукраїнською риторикою.

Справді, чи можемо ми уявити, як польські перевізники безапеляційно вимагають скасувати дозволи на роботу на теренах Євросоюзу німцям? Чи чехам? Може, ми почуємо іншу вимогу — заборонити створювати будь-які фірми з іноземним капіталом на території Польщі? Або заборонити будь-якій країні імпортувати щось з ЄС, використовуючи своїх національних перевізників?

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Черги з вантажівок на польському кордоні. Фото: google.com

Маячня. Менше з тим, організатори протесту перегородили дорогу до України, бо вимагають заборонити роботу українських конкурентів як таку. За їхньою логікою, ЄС мав би скасувати раніше надані дозволи для українців, а всі українські фірми — просто викинути з ринку. Дешево і красиво!

Абсурдні вимоги поляків

Я не буду посилатись на норми ЄС щодо прозорої конкуренції, про які організатори блокади, мабуть, не чули. Звідки їм знати, на яких засадах вони самі працюють на територіях інших країн ЄС? Ні, навіщо ж ми порівнюємо — то ж польські фірми, їм можна. А от українським чомусь ні.

З таких дрібниць, коли всі рівні, але хтось трошки рівніший, народжується зверхність, презирство. До шовінізму "кидок беретом" (rzut beretem — відомий польський вираз про невелику дистанцію).

Коли є проблеми на ринку перевезень, а певні сегменти переорієнтуються, зазвичай розпочинають переговори, шукають компроміс.

Так сталося, що через війну, розв’язану Росією в Україні, наш вітчизняний експорт та імпорт практично повністю перебудовано, бо наш східний і північний кордони закриті. Але нинішня блокада кордону зі сторони перевізників Польщі — відвертий шантаж.

До війни в цій країні теж існували фірми з іноземним капіталом, працювали навіть російські перевізники (у них, до речі, і дешевша робоча сила, і податки менші, ніж в країнах ЄС, тобто все те, що не подобається польським підприємцям в українцях), і чомусь всіх усе влаштовувало.

Натомість під час війни, коли пропускна спроможність пунктів на польського-українському кордоні не витримує потоку вантажів, організатори акції вирішили його взагалі зупинити. 

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Протест польських перевізників. Фото: google.com

То не зупиняйтесь, забороняйте все! Абсурд лише тоді досконалий, коли він повний. От чому це польські водії мають працювати на умовного дядю-француза чи бельгійця?! Заборонити! Вислати додому і закріпити за заслуженими блокадниками українського кордону! Встановити їм оплату праці, щоб не більше, ніж в українців! І можливість звільнення не менш як після трьох місяців відпрацювання! 

Діставайте з архівів царські циркуляри і переписуйте всі засади Товариства вугілля і сталі, бо їх надсучасні норми раптом виявились невигідними частині польських перевізників. 50 років знадобилось, щоб зрозуміти. 

Ще можна встановити державно регульовані ціни на продукти, розцінки на перевезення, талони на дефіцит. Добре ж жили, усі бідні, як і вчила ідеологія борців за права пролетаріату. А кордони ЄС-27 краще знову поділити на 27 і взагалі закрити, бо ринок збільшується і класово-логістична нерівність поглиблюється. Образи душать. 

Справжні причини протестів

Дехто з комплексами "панів" і "панків" забуває сказати, що не про права польських перевізників йдеться. А про можливість польським бізнесменам працевлаштовувати українських водіїв, бо їм можна платити менше, ніж своїм, і права їх ігнорувати. 

А на відкритих ринках Євросоюзу завжди буде спокуса щось прикрити, призупинити і відкусити. Після війни економіку обʼєднаної Європи чекають тектонічні зміни, великі виклики і ризики "містечковості". Головне, щоб нові кордони Європи витримали усі загрози зі сходу, бо навала звідти завжди починається під виглядом "бізнес-інтересів".   

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