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Блокада польской границы — истинные причины протестов

19 ноября 2023 07:15
63752aea67852-al-byna-trubenkova-1.jpeg - Альбина Трубенкова
Альбина Трубенкова
Журналист (Польша)
Блокада польской границы – почему требования поляков – это шовинизм
Украинско-польская граница. Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa
63752aea67852-al-byna-trubenkova-1.jpeg - Альбина Трубенкова
Альбина Трубенкова
Журналист (Польша)

Польские перевозчики протестуют на границе с 6 ноября, блокируя движение грузового транспорта. Они выдвигают три требования, самое жесткое из которых — запретить регистрацию автомобилей, не происходящих из Евросоюза, в Польше.

Свое мнение о ситуации выразила польская журналистка Альбина Трубенкова.

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Антиукраинская риторика

Создается впечатление, что польские перевозчики блокируют здравый смысл. Их требования доведут нас до феодализма.

"Интонация, всегда имеет значение интонация", — говорила моя лучшая литературный редактор. В случае с польскими предпринимателями, которые с 6 ноября блокируют границу с Украиной, это очень важно. Это даже важнее, чем сами требования.

Кстати, блокирует границу только небольшая часть предпринимателей дружественной страны при поддержке малопопулярной в Польше радикальнонационалистической партии "Конфедерация", известной своей антиукраинской риторикой.

Действительно, можем ли мы представить, как польские перевозчики безапелляционно требуют отменить разрешения на работу на территории Евросоюза немцам? Или чехам? Может, мы услышим другое требование — запретить создавать какие-либо фирмы с иностранным капиталом на территории Польши? Или запретить любой стране импортировать что-либо из ЕС, используя своих национальных перевозчиков?

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Очереди из грузовиков на польской границе. Фото: google.com

Бред. Тем не менее, организаторы протеста преградили дорогу в Украину, потому что требуют запретить работу украинских конкурентов как таковую. По их логике, ЕС должен отменить ранее предоставленные разрешения для украинцев, а все украинские фирмы — просто выбросить с рынка. Дешево и красиво!

Абсурдные требования поляков

Я не буду ссылаться на нормы ЕС по прозрачной конкуренции, о которых организаторы блокады, по-видимому, не слышали. Откуда им знать, на какой основе они сами работают на территориях других стран ЕС? Нет, зачем же мы сравниваем — это польские фирмы, им можно. А вот украинским почему-то нет.

Из таких мелочей, когда все равны, но кто-то немного равнее, рождается превосходство, презрение. К шовинизму "бросок беретом" (rzut beretem — известное польское выражение о небольшой дистанции).

Когда есть проблемы на рынке перевозок, а некоторые сегменты переориентируются, обычно начинают переговоры, ищут компромисс.

Так случилось, что из-за войны, развязанной Россией в Украине, наш отечественный экспорт и импорт практически полностью перестроен, потому что наша восточная и северная границы закрыты. Но нынешняя блокада границы со стороны перевозчиков Польши — откровенный шантаж.

До войны в этой стране тоже существовали фирмы с иностранным капиталом, работали даже российские перевозчики (у них, кстати, и более дешевая рабочая сила, и налоги меньше, чем в странах ЕС, то есть все то, что не нравится польским предпринимателям в украинцах), и почему-то всех все устраивало.

Во время войны, когда пропускная способность пунктов на польско-украинской границе не выдерживает потока грузов, организаторы акции решили его вообще остановить.

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Протест польских перевозчиков. Фото: google.com

Так не останавливайтесь, запрещайте все! Абсурд только тогда совершен, когда он полон. Вот почему это польские водители должны работать на условного дядю-француза или бельгийца? Запретить! Выслать домой и закрепить за заслуженными блокадниками украинской границы! Установить им оплату труда, чтобы не больше, чем у украинцев! И возможность увольнения не менее чем после трех месяцев отработки!

Извлекайте из архивов царские циркуляры и переписывайте все основы Общества угля и стали, потому что их сверхсовременные нормы вдруг оказались невыгодными для части польских перевозчиков. 50 лет понадобилось, чтобы понять.

Еще можно установить государственно регулируемые цены на продукты, цены на перевозку, талоны на дефицит. Хорошо жили, все бедные, как и учила идеология борцов за права пролетариата. А границы ЕС-27 лучше снова разделить на 27 и вообще закрыть, потому что рынок увеличивается и классово-логистическое неравенство усугубляется. Обиды душат.

Истинные причины протестов

Кое-кто с комплексами "панов" и "панков" забывает сказать, что речь не идет о правах польских перевозчиков. А о возможности польским бизнесменам трудоустраивать украинских водителей, потому что им можно платить меньше, чем своим, и права их игнорировать.

А на открытых рынках Евросоюза всегда будет соблазн что-нибудь прикрыть, приостановить и откусить. После войны экономику объединенной Европы ожидают тектонические изменения, большие вызовы и риски "местечковости". Главное, чтобы новые границы Европы выдержали все угрозы с востока, потому что нашествие оттуда всегда начинается под видом "бизнес-интересов".

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