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Чи будуть вибори — Разумков про розмови серед політиків та свої амбіції

10 листопада 2023 06:36
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Вибори під час війни - політичні амбіції Разумкова
Лідер МФО "Розуміна політика" Дмитро Разумков. Фото: з відкритих джерел
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Розмови про проведення виборів під час війни точилися між політиками різних гілок влади. Ніби остаточну відповідь дав президент Зеленський, його ж заяву підтримали і у США. Попри це, деякі відомі обличчя вже обговорюють свої передвиборчі програми. 

Які політичні амбіції в Дмитра Разумкова і як він ставиться до виборів у березні 2024 року, він розповів Новини.LIVE.  

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— Які розмови точаться серед політиків щодо виборів. Будуть чи ні? 

— Вийшов президент і  сказав — я сподіваюсь, не просто слова, — що вибори під час дії воєнного стану відбуватися не можуть з декількох причин. Давайте я свої назву. Перше — це небезпечно для всіх. Друге — військові не зможуть взяти в них участь ні як ті, хто обирає, ні як ті, хто може бути обраним. 

— Невідомо, коли будуть, але є люди, які до них готуються. Які ваші політичні амбіції? 

— До виборів я зараз не готуюсь. Я вважаю, що це неправильно. 

Дмитрий Разумков
Дмитро Разумков. Фото: Новини.LIVE

— Коли я говорю з політологами про майбутніх політиків в Україні, усі як один кажуть, що партії будуть підсилювати себе тим, як вони армії допомагали. Амбіції пройти зі своєю партією у ВРУ у вас є ? 

— Це дурість колег, хай вибачають, підсилювати себе допомогою армії. Це не підсилення себе, це намагання врятувати державу. Я 24 лютого нікуди не поїхав, і вже на той момент ми намагалися чимось допомагати армії…

— Але ж умовно на майбутніх виборах і у політиків будуть питати, де ви були 24 і що робили протягом війни? 

— В мене на це відповідь є. 

— Усі згадують початок війни, але вона є і зараз. Як ви для себе бачите її закінчення? 

— Я для себе закінчення війни бачу так, щоб тут не було росіян. Щоб тут не було російських військ, російської ідеології, щоб не було диктатури, такої як в Росії, щоб тут не було російської "свободи слова". Саме за це бореться наша армія. Це не просто боротьба за території.

Як раніше дізналися Новини.LIVE, наразі у Верховній Раді немає жодних законодавчих змін, які би дали можливість проводити голосування на президентських виборах через електронні системи.

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