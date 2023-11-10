Выборы во время войны – политические амбиции Разумкова

Лидер МФО "Умная политика" Дмитрий Разумков. Фото: из открытых источников

Разговоры о проведении выборов во время войны шли между политиками разных ветвей власти. Будто бы окончательный ответ дал президент Зеленский, его же заявление поддержали и в США. Тем не менее, некоторые известные лица уже обсуждают свои предвыборные программы.

Какие политические амбиции у Дмитрия Разумкова и как он относится к выборам в марте 2024 года, он рассказал Новини.LIVE.

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— Какие разговоры ведутся среди политиков по выборам. Будут или нет?

— Президент вышел и сказал — я надеюсь, это не просто слова, — что выборы во время действия военного положения проходить не могут по нескольким причинам. Давайте я свои назову. Во-первых — это опасно для всех. Во-вторых — военные не смогут принять в них участие ни в качестве избирающих, ни в качестве тех, кто может быть избран.

— Неизвестно, когда будут, но есть люди, которые к ним готовятся. Какие ваши политические амбиции?

— К выборам я сейчас не готовлюсь. Я думаю, что это неправильно.

Дмитрий Разумков. Фото: Новини.LIVE

— Когда я говорю с политологами о будущих политиках в Украине, все говорят, что партии будут усиливать себя тем, как они армии помогали. Амбиции пройти со своей партией в ВРУ у вас есть?

— Это глупость коллег, пусть прощают, усиливать себя армией. Это не усиление себя, это попытка спасти государство. Я 24 февраля никуда не уехал, и уже к тому моменту мы пытались чем-то помогать армии…

— Но ведь условно на будущих выборах и у политиков будут спрашивать, где вы были 24 и что делали в течение войны?

— У меня на это есть ответ.

— Все вспоминают о начале войны, но она есть и сейчас. Как вы для себя видите ее окончание?

— Я для себя окончание войны вижу так, чтобы здесь не было русских. Чтобы здесь не было русских войск, русской идеологии, чтобы не было диктатуры, такой как в России, чтобы здесь не было русской "свободы слова". Именно за это сражается наша армия. Это не просто борьба за территорию.

Как ранее узнали Новости.LIVE, в настоящее время в Верховной Раде нет никаких законодательных изменений, которые позволили бы проводить голосование на президентских выборах через электронные системы.