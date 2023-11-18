Чи отримає Україна гроші від заблокованих активів центробанку РФ

Банк Росії. Фото: Reuters

В Національному банку України оцінюють ймовірність спрямування Україні доходів від реінвестування заблокованих в Європі активів центробанку Росії як високу.

Про це заявили в Національному банку України в ексклюзивному коментарі для Новини.LIVE.

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Чи має Україна шанси отримати гроші

Голова аналітичного центру "Інститут законодавчих ідей" Тетяна Хутор в коментарі для Новини.LIVE констатує, що ідея використання російських коштів на користь України поступово здобуває широку підтримку серед світових лідерів.

"Так, від ЄС очікуємо конкретний план використання доходів від російських коштів уже в грудні. Міністр фінансів США Жанет Єллен та міністр фінансів Великої Британії Джеремі Хант заявили про підтримку плану Європейського Союзу щодо запровадження податку на прибуток, отриманий від заморожених російських суверенних активів, щоб допомогти фінансувати відбудову України", — каже Тетяна Хутор.

В "Інституті законодавчих ідей" високо оцінюють імовірність отримання Україною фінансових надходжень від російських активів. Питання лише в тому, як швидко це може відбутися і якими будуть суми цих надходжень.

"Ми переконані, що згідно із нормами міжнародного права Україна має повне право на усі заморожені у світі суверенні російські активи. Проте наразі світова спільнота виявляє готовність лише до проміжного заходу — спрямування на користь України лише доходів від російських активів", — резюмує аналітикиня.

В Національному банку України підтверджують: наразі Україна може розраховувати саме на спрямування надзвичайних доходів, отриманих європейськими фінансовими установами від реінвестування арештованих російських активів.

Від чого залежатиме отримання грошей Україною

Механізм стягнення російських активів залежатиме від особливостей державного устрою конкретної країни (приміром, це президентська чи парламентська республіка), у якій розміщені ці активи. Утім, в будь-якому разі це має відбуватися не в судовому порядку, оскільки в такому випадку можливе посилання Росії на юрисдикційний імунітет, зазначає Тетяна Хутор.

Тож, рішення про конфіскацію має прийняти президент, уряд або парламент відповідної країни — акти цих органів не можуть бути обмежені імунітетом іноземної держави.

Разом з тим, зазначає партнерка Arzinger Катерина Гупало, варто пам’ятати, що наразі не розроблено юридично бездоганного механізму передачі арештованих російських активів Україні. Така передача коштів сама по собі суперечить принципу верховенства права, а також одному із основоположних прав людини — права на приватну власність. Це може в подальшому слугувати підставою для підсанкційних осіб звернутися до суду щодо неправомірного, на їхню думку, позбавлення їх власності.

Поряд із юридичними аргументами "проти" існують також фінансові та економічні фактори. Все це потребує подальшого опрацювання. Наразі, попри політичні заяви, ймовірність передачі арештованих російських активів Україні багатьма оцінюється зі стриманим оптимізмом.

Нагадаємо, загальний обсяг суверенних активів Російської Федерації, зокрема активів Центробанку РФ, знерухомлених в Євросоюзі та країнах "Великої сімки", становить орієнтовно 300 млрд доларів.

Водночас у межах юрисдикції ЄС заблоковано 200 млрд євро російських суверенних активів, з яких у приватних фінансових установах (насамперед в депозитарії Euroclear) зберігається понад 120 млрд євро.

У ЄС розглядають питання спрямування Україні надзвичайних доходів, отриманих від знерухомлених російських суверенних активів. Цей дохід утворюється від інвестування коштів, отриманих внаслідок купонних платежів та погашень знерухомлених облігацій або інших цінних паперів, в рамках звичайної діяльності депозитарію Euroclear.

Задача максимум для України — це стягнення усіх заморожених коштів країни-агресора. Цього вимагають норми міжнародного права. Вони зобов’язують державу, відповідальну за міжнародно протиправні діяння, відшкодувати завдану такими діяннями шкоду у повному обсязі.

Але навіть цих коштів буде недостатньо. Адже, згідно з оцінками Світового Банку лише за перший рік повномасштабної війни (з 24 лютого 2022 року по 24 лютого 2023 року) Україні було завдано шкоди на 411 млрд доларів.

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Про те, чи варто Україні розраховувати на кошти від заморожених активів Росії, читайте в ексклюзивному матеріалі Новини.LIVE.

