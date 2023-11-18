Получит ли Украина деньги от заблокированных активов центробанка РФ

Банк России. Фото: Reuters

В Национальном банке Украины оценивают вероятность направления Украине доходов от реинвестирования заблокированных в Европе активов центробанка России как высокую.

Об этом заявили в Национальном банке Украины в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE.

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Глава аналитического центра "Институт законодательных идей" Татьяна Хутор в комментарии для Новини.LIVE констатирует, что идея использования российских средств в пользу Украины постепенно получает широкую поддержку среди мировых лидеров.

"Так, от ЕС ожидаем конкретный план использования доходов от российских средств уже в декабре. Министр финансов США Жанет Еллен и министр финансов Великобритании Джереми Хант заявили о поддержке плана Европейского Союза по введению налога на прибыль, полученному от замороженных российских суверенных активов, чтобы помочь финансировать восстановление Украины", — говорит Татьяна Хутор.

В "Институте законодательных идей" высоко оценивают вероятность получения Украиной финансовых поступлений от российских активов. Вопрос лишь в том, как быстро это может произойти и какими будут суммы этих поступлений.

"Мы убеждены, что согласно нормам международного права Украина имеет полное право на все замороженные в мире суверенные российские активы. Однако в настоящее время мировое сообщество проявляет готовность только к промежуточному мероприятию — направлению в пользу Украины только доходов от российских активов", — резюмирует аналитик.

В Национальном банке Украины подтверждают: сейчас Украина может рассчитывать именно на направление чрезвычайных доходов, полученных европейскими финансовыми учреждениями от реинвестирования арестованных российских активов.

От чего будет зависеть получение денег Украиной

Механизм взыскания российских активов будет зависеть от особенностей государственного устройства конкретной страны (к примеру, это президентская либо парламентская республика), в которой размещены активы. Впрочем, в любом случае это должно происходить не в судебном порядке, поскольку в таком случае возможна отссылка России на юрисдикционный иммунитет, отмечает Татьяна Хутор.

Поэтому решение о конфискации должен принять президент, правительство или парламент соответствующей страны — акты этих органов не могут быть ограничены иммунитетом иностранного государства.

Вместе с тем, отмечает партнер Arzinger Екатерина Гупало, следует помнить, что в настоящее время не разработан юридически безупречный механизм передачи арестованных российских активов Украине. Такая передача средств сама по себе противоречит принципу верховенства права, а также одному из основных прав человека — праву на частную собственность. Это может в дальнейшем служить основанием для подсанкционных лиц обратиться в суд по поводу неправомерного, по их мнению, лишения их собственности.

Наряду с юридическими аргументами "против" существуют также финансовые и экономические факторы. Все это требует дальнейшей проработки. Сейчас, несмотря на политические заявления, возможность передачи арестованных российских активов Украине многими оценивается со сдержанным оптимизмом.

Напомним, общий объем суверенных активов Российской Федерации, в том числе активов центробанка РФ, обездвиженных в Евросоюзе и странах "Большой семерки", составляет ориентировочно 300 млрд долларов.

В то же время, в рамках юрисдикции ЕС заблокировано 200 млрд евро российских суверенных активов, из которых в частных финансовых учреждениях (прежде всего в депозитарии Euroclear) хранится более 120 млрд евро.

В ЕС рассматривают вопросы направления Украине чрезвычайных доходов, полученных от обездвиженных российских суверенных активов. Этот доход образуется от инвестирования средств, полученных в результате купонных платежей и погашений обездвиженных облигаций или других ценных бумаг, в рамках обычной деятельности депозитария Euroclear.

Задача максимум для Украины — это взыскание всех замороженных средств страны-агрессора. Этого требуют нормы международного права. Они обязывают государство, ответственное за международные противоправные деяния, возместить причиненный такими действиями ущерб в полном объеме.

Но даже этих средств будет недостаточно. Ведь, согласно оценкам Всемирного Банка, только за первый год полномасштабной войны (с 24 февраля 2022 года по 24 февраля 2023 года) Украине был нанесен ущерб на 411 млрд долларов.

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О том, стоит ли Украине рассчитывать на деньги от замороженных активов России, читайте в эксклюзивном материале Новини.LIVE.