У Раді пропонують не мобілізовувати волонтерів - розбір законопроєкту

Волонтерська допомога для армії. Фото: vgolos.ua

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт щодо підтримки волонтерського руху, яким пропонують не мобілізовувати працюючих волонтерів. Для того, щоб законно уникнути мобілізації, треба мати підтверджувальні документи, що особа у поточному і попередньому місяці здійснила волонтерську діяльність. Об'єми такої діяльності не визначені.

Новини.LIVE дізналися про всі підводні камені законопроєкту від його автора, народного депутата України Георгія Мазурашу.

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Ідея законопроєкту

На сайті ВРУ з'явився проєкт закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо сприяння волонтерській діяльності. Пропонується, щоб призову на військову службу під час мобілізації на особливий період не підлягали волонтери.

Волонтер має відповідати наступним критеріям:

громадянин України військовозобов’язаного віку та стану, який працює (не менш як на 0,75 ставки);

який займається підприємницькою діяльністю (і не має податкових заборгованостей);

офіційно займається волонтерською діяльністю (входить до Реєстру волонтерів, має посвідчення волонтера затвердженого зразка);

має підтверджувальні документи, що у поточному або попередньому місяці здійснював волонтерську діяльність.

Волонтерська допомога армії. Фото: Скріншот

Станом на середину літа 2023 року в Україні було зареєстровано близько 5 000 волонтерів, хоча насправді цифра людей, які займаються цією діяльністю, набагато більша. Автор законопроєкту наголошує, що керувався не цифрами, а запитами від виборців.

"Я не орієнтувався на цифри, я думав концептуально. До мене звертаються виборці-волонтери і я реагую на їхні сигнали та побажання. Дуже багато звернень. Ця ініціатива не пов'язана з тим, що волонтери хочуть мати можливість виїзду за кордон. Йдеться про те, що люди, які приносять суттєву користь волонтерською діяльністю, стикаються з тим, що до них пристають представники ТЦК на вулицях і це спричиняє незручності. У когось таке ставлення відбиває охоту збирати допомогу, їздити до хлопців на фронт. Бо військові волонтерам дякують, а в той час їх ловлять на вулицях, скручують руки, бо комусь кількісний план виконати треба", — сказав Мазурашу.

Підводні камені

Наразі законопроєкт недопрацьований. Напркилад, не визначені кількість волонтерської допомоги, яку треба надавати щомісяця, аби мати звітність і відстрочку від мобілізації. Це може спричинити масову реєстрацію псевдоволонтерів, які просто хочуть уникнути служби.

Мобілізація в Україні. Фото: Вечірній Київ

Однак Мазурашу стверджує — він проти того, щоб насильством тягнути людину в армію. Тому першочергово не прописував у документі запобіжні заходи, але готовий допрацьовувати законопроєкт, якщо його ухвалять у першому читанні.

"У разі ухвалення за основу можна буде обговорювати моменти неоднозначного трактування, запобіжники. На цьому етапі немає сенсу. Але якщо говорити про тих, хто міг би так закон використати, то просто немає сенсу думати, як перекривати можливі лазівки для тих, хто навіть не хоче служити і воювати", — додав нардеп.

Він впевнений, що варто вести окрему політику щодо мотивації людей служити, а не підлаштовувати всі закони так, щоб змусити їх йти в армію. Щодо підтримки своєї ідеї щодо волонтерів, не впевнений, що буде підтримка колег.

"Іноді підтримку в деяких ініціативах з серії "мобілізації здорового глузду" відчуваю на рівні кухонних розмов. Але оскільки твердо сформована мода на єдиномарафонну позицію, колегам не дуже з руки висловлювати підтримку таким ініціативам, які виходять за межі єдиномарафонної риторики", — підсумував Мазурашу.

Нагадаємо, в Україні було продовжено воєнний стан, що призвело до нових заходів з боку працівників ТЦК. Вони почали видавати повістки навіть тим чоловікам, які не зареєстровані у військовому обліку.