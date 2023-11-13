В Раде предлагают не мобилизовывать волонтеров – разбор законопроекта

Уйдут ли все волонтеры воевать — в Раде появился новый законопроект
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о поддержке волонтерского движения, которым предлагают не мобилизовывать работающих волонтеров. Для того, чтобы законно избежать мобилизации, нужно иметь подтверждающие документы, что вы в текущем и предыдущем месяце осуществили волонтерскую деятельность. Объемы такой деятельности не определены.
Новости.LIVE узнало все подводные камни законопроекта от его автора, народного депутата Украины Георгия Мазурашу.
Идея законопроекта
На сайте ВРУ появился проект закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", направленный на содействие волонтерской деятельности. Предлагается, чтобы призыву на военную службу во время мобилизации на особый период не подлежали волонтеры.
Волонтер должен отвечать следующим критериям:
- гражданин Украины военнообязанного возраста и состояния, работающий (не менее чем на 0,75 ставки);
- занимающийся предпринимательской деятельностью (и не имеющий налоговых задолженностей);
- официально занимается волонтерской деятельностью (входит в Реестр волонтеров, имеет удостоверение волонтера утвержденного образца);
- имеет подтверждающие документы, что в текущем или предыдущем месяце осуществлял волонтерскую деятельность.
По состоянию на середину лета 2023 года в Украине было зарегистрировано около 5 000 волонтеров, хотя на самом деле цифра людей, занимающихся этой деятельностью, намного больше. Автор законопроекта отмечает, что руководствовался не цифрами, а запросами избирателей.
"Я не ориентировался на цифры, я думал концептуально. Ко мне обращаются избиратели-волонтеры, и я реагирую на их сигналы и пожелания. Очень много обращений. Эта инициатива не связана с тем, что волонтеры хотят иметь возможность выезда за границу. Речь идет о том, что люди, которые приносят существенную пользу волонтерской деятельностью, сталкиваются с тем, что к ним пристают представители ТЦК на улицах, и это вызывает неудобства. У кого-то такое отношение отбивает охоту собирать помощь, ездить к ребятам на фронт. Потому что военные волонтеров благодарят, а в это же время их ловят на улицах, скручивают руки, потому что кому-то количественный план выполнить надо", — сказал Мазурашу.
Подводные камни
Пока законопроект недоработан. Например, не определено количество волонтерской помощи, которую нужно предоставлять ежемесячно, чтобы иметь отчетность и отсрочку от мобилизации. Это может привести к массовой регистрации псевдоволонтеров, которые просто хотят избежать службы.
Однако Мазурашу утверждает, что он против того, чтобы насилием тянуть человека в армию. Поэтому в первую очередь не прописывал в документе меры пресечения, но готов дорабатывать законопроект, если его примут в первом чтении.
"В случае принятия за основу можно будет обсуждать моменты неоднозначной трактовки, предохранители. На данном этапе нет смысла. Но если говорить о тех, кто мог бы так использовать закон, то просто нет смысла думать, как перекрывать возможные лазейки для тех, кто даже не хочет служить и воевать", — добавил нардеп.
Он уверен, что следует вести отдельную политику по поводу мотивации людей служить, а не подстраивать все законы так, чтобы заставить их идти в армию. Что касается поддержки своей идеи относительно волонтеров, не уверен, что будет поддержка коллег.
"Иногда поддержку в некоторых инициативах в серии "мобилизации здравого смысла" ощущаю на уровне кухонных разговоров. Но поскольку твердо сформирована мода на единомарафонную позицию, коллегам не очень с руки выражать поддержку таким инициативам, которые выходят за пределы единомарафонной риторики", — подытожил Мазурашу.
Напомним, в Украине было продолжено военное положение, что привело к новым мерам со стороны работников ТЦК. Они начали выдавать повестки даже тем мужчинам, которые не зарегистрированы на военном учете.
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