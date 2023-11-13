В Раде предлагают не мобилизовывать волонтеров – разбор законопроекта

Волонтерская помощь армии. Фото: vgolos.ua

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о поддержке волонтерского движения, которым предлагают не мобилизовывать работающих волонтеров. Для того, чтобы законно избежать мобилизации, нужно иметь подтверждающие документы, что вы в текущем и предыдущем месяце осуществили волонтерскую деятельность. Объемы такой деятельности не определены.

Новости.LIVE узнало все подводные камни законопроекта от его автора, народного депутата Украины Георгия Мазурашу.

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Идея законопроекта

На сайте ВРУ появился проект закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", направленный на содействие волонтерской деятельности. Предлагается, чтобы призыву на военную службу во время мобилизации на особый период не подлежали волонтеры.

Волонтер должен отвечать следующим критериям:

гражданин Украины военнообязанного возраста и состояния, работающий (не менее чем на 0,75 ставки);

занимающийся предпринимательской деятельностью (и не имеющий налоговых задолженностей);

официально занимается волонтерской деятельностью (входит в Реестр волонтеров, имеет удостоверение волонтера утвержденного образца);

имеет подтверждающие документы, что в текущем или предыдущем месяце осуществлял волонтерскую деятельность.

Волонтерская помощь армии. Фото: Скриншот

По состоянию на середину лета 2023 года в Украине было зарегистрировано около 5 000 волонтеров, хотя на самом деле цифра людей, занимающихся этой деятельностью, намного больше. Автор законопроекта отмечает, что руководствовался не цифрами, а запросами избирателей.

"Я не ориентировался на цифры, я думал концептуально. Ко мне обращаются избиратели-волонтеры, и я реагирую на их сигналы и пожелания. Очень много обращений. Эта инициатива не связана с тем, что волонтеры хотят иметь возможность выезда за границу. Речь идет о том, что люди, которые приносят существенную пользу волонтерской деятельностью, сталкиваются с тем, что к ним пристают представители ТЦК на улицах, и это вызывает неудобства. У кого-то такое отношение отбивает охоту собирать помощь, ездить к ребятам на фронт. Потому что военные волонтеров благодарят, а в это же время их ловят на улицах, скручивают руки, потому что кому-то количественный план выполнить надо", — сказал Мазурашу.

Подводные камни

Пока законопроект недоработан. Например, не определено количество волонтерской помощи, которую нужно предоставлять ежемесячно, чтобы иметь отчетность и отсрочку от мобилизации. Это может привести к массовой регистрации псевдоволонтеров, которые просто хотят избежать службы.

Мобилизация в Украине. Фото: Вечерний Киев

Однако Мазурашу утверждает, что он против того, чтобы насилием тянуть человека в армию. Поэтому в первую очередь не прописывал в документе меры пресечения, но готов дорабатывать законопроект, если его примут в первом чтении.

"В случае принятия за основу можно будет обсуждать моменты неоднозначной трактовки, предохранители. На данном этапе нет смысла. Но если говорить о тех, кто мог бы так использовать закон, то просто нет смысла думать, как перекрывать возможные лазейки для тех, кто даже не хочет служить и воевать", — добавил нардеп.

Он уверен, что следует вести отдельную политику по поводу мотивации людей служить, а не подстраивать все законы так, чтобы заставить их идти в армию. Что касается поддержки своей идеи относительно волонтеров, не уверен, что будет поддержка коллег.

"Иногда поддержку в некоторых инициативах в серии "мобилизации здравого смысла" ощущаю на уровне кухонных разговоров. Но поскольку твердо сформирована мода на единомарафонную позицию, коллегам не очень с руки выражать поддержку таким инициативам, которые выходят за пределы единомарафонной риторики", — подытожил Мазурашу.

Напомним, в Украине было продолжено военное положение, что привело к новым мерам со стороны работников ТЦК. Они начали выдавать повестки даже тем мужчинам, которые не зарегистрированы на военном учете.