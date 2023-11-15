Чому Росія не використовує Калібри — відповідь ВМС України

Пуск ракети "Калібр" з ракетного катера "Вишній Волочок". Ілюстративне фото: росЗМІ

У ВМС України пояснили причини, чому Росія припинила обстріли України крилатими ракетами "Калібр". На думку українських моряків, Чорноморський флот зіштовхнувся з проблемами накопичення ракет та логістикою.

Про це повідомив спікер ВМС України Дмитро Плетенчук в ефірі Новини.LIVE.

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За словами спікера, ймовірно, що зараз у Чорноморського флоту відбувається період накопичення, враховуючи те, що вони вичерпали запаси ракет, які мали в наявності.

"Слід розуміти, що попри санкції, вони їх все одно виробляють. Не в тій кількості, звісно, як хотіли або могли б, якби в них була достатня кількість комплектуючих. Тим не менш, те, що вони їх не застосовують, пов’язано з двома причинами: накопичення і проблеми з логістикою", — розповідає Плетенчук.

Нагадаємо, що через сьогоднішній шторм і туман Чорноморський флот Росії сховав кораблі в бухтах, зменшивши військову присутність в морі. Натомість в НАТО заявили, що Україна вдало витісняє російські кораблі з Криму.