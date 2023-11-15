Почему Россия не использует Калибры — ответ ВМС Украины

Пуск ракеты "Калибр" с ракетного катера "Вышний Волочек". Иллюстративное фото: росСМИ

В ВМС Украины объяснили причины, по которым Россия прекратила обстрелы Украины крылатыми ракетами "Калибр". По мнению украинских моряков, Черноморский флот столкнулся с проблемами накопления ракет и логистикой.

Об этом сообщил спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук в эфире Новини.LIVE.

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По словам спикера, вероятно, что сейчас у Черноморского флота происходит период накопления, учитывая то, что они исчерпали запасы ракет, которые имели в наличии.

"Нужно понимать, что, несмотря на санкции, они их все равно производят. Не в том количестве, конечно, как хотели или могли бы, если бы у них было достаточное количество комплектующих. Тем не менее то, что они их не применяют, связано с двумя причинами: накоплением и проблемами с логистикой", — рассказывает Плетенчук.

Напомним, что из-за сегодняшнего шторма и тумана Черноморский флот России спрятал корабли в бухтах, уменьшив военное присутствие в море. В то же время в НАТО заявили, что Украина удачно вытесняет российские корабли из Крыма.