Ігнат пояснив, чому Захід не віддасть Україні свої ППО

Сили Оборони України під час виконання бойового завдання. Фото: FB/Командування об'єднаних Сил ЗСУ

Жодна країна світу не може віддати Україні свої установки ППО, бо це суперечить національним інтересам.

А після вторгнення Росії до України західні країни лише підсилюватимуть свій повітряний захист не лише наземними установками, а й сучасними винищувачами з неба.

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Про це в інтервʼю Новини.LIVE розповів спікер Повітряних Сил Юрій Ігнат.

"Те, що зайве і просто лежить, нам вже дали. Своє ППО ніхто не віддає, це ж суперечить національним інтересам. ППО зараз багато не буває. Країни Заходу зробили ставку на повітряний захист винищувачами 4+ покоління. Провідні країни світу та члени НАТО хочуть отримати F-35. В тому числі і Велика Британія, яка є виробником Eurofighter Typhoon (багатоцільовий винищувач четвертого покоління. — Ред.)", — уточнив Ігнат.

За його словами, лінійка американських винищувачів F теж буде в Україні, оскільки вона межує із таким агресивним сусідом, як Росія. Також він додав, що

Канада чи США теж не мають суцільного покриття ППО, бо перекрити ними всю територію неможливо.

"На прикладі нашої держави світ побачив, що таке глобальний напад і засоби повітряного нападу різних типів, сотні крилатих та балістичних ракет, БпЛА. Це все ризики та загрози. Тому Захід збільшує свою промисловість і для себе, і для нас. На виробництво ракет і систем ППО закладені чималі кошти", — підсумував він.

Нагадаємо, в ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що навчання українських пілотів на F-16 відбувається так, як і планувалось. За його словами, деякі пілоти вже тренуються в небі.