Игнат объяснил, почему Запад не отдаст Украине свои ПВО

Силы Обороны Украины при выполнении боевого задания. Фото: FB/Командование объединенных Сил ВСУ

Ни одна страна мира не может отдать Украине свои установки ПВО, потому что это противоречит национальным интересам.

А после вторжения России в Украину западные страны будут только усиливать свою воздушную защиту не только наземными установками, но и современными истребителями с неба.

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Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал спикер Воздушных Сил Юрий Игнат.

"То, что лишнее и просто лежит, нам уже дали. Свое ПВО никто не отдаст, это противоречит национальным интересам. ПВО сейчас много не бывает. Страны Запада сделали ставку на воздушную защиту истребителями 4+ поколения. Ведущие страны мира и члены НАТО хотят получить F-35. В том числе и Великобритания, являющаяся производителем Eurofighter Typhoon (многоцелевой истребитель четвертого поколения. — Ред.)", — уточнил Игнат.

По его словам, линейка американских истребителей F тоже будет в Украине, поскольку она граничит с таким агрессивным соседом, как Россия. Также он добавил, что Канада или США тоже не имеют сплошного покрытия ПВО, потому что перекрыть ими всю территорию невозможно.

"На примере нашего государства мир увидел, что такое глобальное нападение и средства воздушного нападения разных типов, сотни крылатых и баллистических ракет, БпЛА. Это все риски и угрозы. Поэтому Запад увеличивает свою промышленность и для себя, и для нас. На производство ракет и систем ПВО заложены немалые средства", — подытожил он.

Напомним, в эфире телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что обучение украинских пилотов на F-16 идет так, как и планировалось. По его словам, некоторые пилоты уже тренируются в небе.