Дитина телефонує на лінію 102 — в поліції розповіли, як реагують на такі виклики

Робота оператора поліції. Фото: Новини.LIVE

В поліцію дзвонять і чоловіки, і жінки, і люди похилого віку. Проте особливим викликом для операторів є дзвінок дітей.

Про це ексклюзивно розповіла Новини.LIVE старша інспекторка відділу служби 102 Управління організаційного забезпечення та оперативного реагування поліції Львівщини капітан поліції Юлія Комарова.

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До поліції телефонують люди різного віку

"До нас телефонують жінки, чоловіки, люди похилого віку та діти. Опрацювання викликів від неповнолітніх потребує емоційної компетентності. Оскільки коли телефонує дитина, потрібно поставити такі запитання і в такій інтонації, щоб дитина не злякалася і не поклала слухавку", — розповіла Комарова.

Вона також поділилиася, з якими викликами може зустрітися оператор під час розмови з дитиною.

"Діти часто не знають свого прізвища, своєї адреси. І дитину треба так підвести до розмови, щоб вона не розгубилася", — пояснила поліціянтка.

Комарова також розповіла, як має діяти поліція, якщо дитина, яка зателефонувала, потім кинула слухавку.

Поліція має обов'язково відреагувати на виклик дитини

"Бувають випадки, коли телефонують діти і повідомляють про факт домашнього насильства, згодом кладуть слухавку. Оператор в такому випадку перетелефоновує і вже цього разу по той бік чути голос когось з батьків, які запевняють що все гаразд, що дитина погарячкувала", — розповіла поліціянтка.

Офіцер поліція підкреслила, що навіть за таких обставин поліція має відреагувати і вжити заходів.

"Але все одно на такий дзвінок реагується, скеровується наряд поліції і перевіряється, оскільки ми не знаємо, де зараз кривдник, хто з них потерпілий і чи є можливий тиск з боку кривдника", — запевнила Комарова.

Раніше ми повідомляли, що столичні правоохоронці перевірили близько 700 місць відпочинку громадян: кафе, бари, ресторани, торгові центри, патрулювали парки та сквери міста. Окремо перевірили доступ громадян до укриттів.

Нагадуємо, що внаслідок військових дій в Україні органи правопорядку розпочали розслідування приблизно вісім тисяч випадків ухилення від військової служби. Особливо багато таких випадків у Закарпатському регіоні.