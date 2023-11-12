Дитина телефонує на лінію 102 — в поліції розповіли, як реагують на такі виклики
В поліцію дзвонять і чоловіки, і жінки, і люди похилого віку. Проте особливим викликом для операторів є дзвінок дітей.
Про це ексклюзивно розповіла Новини.LIVE старша інспекторка відділу служби 102 Управління організаційного забезпечення та оперативного реагування поліції Львівщини капітан поліції Юлія Комарова.
До поліції телефонують люди різного віку
"До нас телефонують жінки, чоловіки, люди похилого віку та діти. Опрацювання викликів від неповнолітніх потребує емоційної компетентності. Оскільки коли телефонує дитина, потрібно поставити такі запитання і в такій інтонації, щоб дитина не злякалася і не поклала слухавку", — розповіла Комарова.
Вона також поділилиася, з якими викликами може зустрітися оператор під час розмови з дитиною.
"Діти часто не знають свого прізвища, своєї адреси. І дитину треба так підвести до розмови, щоб вона не розгубилася", — пояснила поліціянтка.
Комарова також розповіла, як має діяти поліція, якщо дитина, яка зателефонувала, потім кинула слухавку.
Поліція має обов'язково відреагувати на виклик дитини
"Бувають випадки, коли телефонують діти і повідомляють про факт домашнього насильства, згодом кладуть слухавку. Оператор в такому випадку перетелефоновує і вже цього разу по той бік чути голос когось з батьків, які запевняють що все гаразд, що дитина погарячкувала", — розповіла поліціянтка.
Офіцер поліція підкреслила, що навіть за таких обставин поліція має відреагувати і вжити заходів.
"Але все одно на такий дзвінок реагується, скеровується наряд поліції і перевіряється, оскільки ми не знаємо, де зараз кривдник, хто з них потерпілий і чи є можливий тиск з боку кривдника", — запевнила Комарова.
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