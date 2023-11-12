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Дитина телефонує на лінію 102 — в поліції розповіли, як реагують на такі виклики

12 листопада 2023 19:07
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Дитина телефонує на лінію 102 — в поліції розповіли, як реагують на такі виклики
Робота оператора поліції. Фото: Новини.LIVE
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В поліцію дзвонять і чоловіки, і жінки, і люди похилого віку. Проте особливим викликом для операторів є дзвінок дітей. 

Про це ексклюзивно розповіла Новини.LIVE старша інспекторка відділу служби 102 Управління організаційного забезпечення та оперативного реагування поліції Львівщини капітан поліції Юлія Комарова.

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До поліції телефонують люди різного віку

"До нас телефонують жінки, чоловіки, люди похилого віку та діти. Опрацювання викликів від неповнолітніх потребує емоційної компетентності. Оскільки коли телефонує дитина, потрібно поставити такі запитання і в такій інтонації, щоб дитина не злякалася і не поклала слухавку", — розповіла Комарова.

Вона також поділилиася, з якими викликами може зустрітися оператор під час розмови з дитиною. 

"Діти часто не знають свого прізвища, своєї адреси. І дитину треба так підвести до розмови, щоб вона не розгубилася", — пояснила поліціянтка.

Комарова також розповіла, як має діяти поліція, якщо дитина, яка зателефонувала, потім кинула слухавку.

Поліція має обов'язково відреагувати на виклик дитини

"Бувають випадки, коли телефонують діти і повідомляють про факт домашнього насильства, згодом кладуть слухавку. Оператор в такому випадку перетелефоновує і вже цього разу по той бік чути голос когось з батьків, які запевняють що все гаразд, що дитина погарячкувала", — розповіла поліціянтка.

Офіцер поліція підкреслила, що навіть за таких обставин поліція має відреагувати і вжити заходів.

"Але все одно на такий дзвінок реагується, скеровується наряд поліції і перевіряється, оскільки ми не знаємо, де зараз кривдник, хто з них потерпілий і чи є можливий тиск з боку кривдника", — запевнила Комарова.

Раніше ми повідомляли, що столичні правоохоронці перевірили близько 700 місць відпочинку громадян: кафе, бари, ресторани, торгові центри, патрулювали парки та сквери міста. Окремо перевірили доступ громадян до укриттів.

Нагадуємо, що внаслідок військових дій в Україні органи правопорядку розпочали розслідування приблизно вісім тисяч випадків ухилення від військової служби. Особливо багато таких випадків у Закарпатському регіоні.

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