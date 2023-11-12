Ребенок звонит на линию 102 — в полиции рассказали, как реагируют на такие вызовы

Работа полицейского оператора. Фото: Новини.LIVE

В полицию звонят и мужчины, и женщины, и старики. Однако особым вызовом для операторов является звонок детей.

Об этом эксклюзивно рассказала Новини.LIVE старший инспектор отдела службы 102 Управления организационного обеспечения и оперативного реагирования полиции Львовcкой области капитан полиции Юлия Комарова.

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"К нам звонят женщины, мужчины, пожилые люди и дети. Обработка вызовов от несовершеннолетних требует эмоциональной компетентности. Поскольку когда звонит по телефону ребенок, нужно задать такие вопросы и в такой интонации, чтобы ребенок не испугался и не положил трубку", — рассказала Комарова.

Она также поделилась, с какими вызовами может встретиться оператор во время разговора с ребенком.

"Дети часто не знают своей фамилии, своего адреса. И ребенка нужно так подвести к разговору, чтобы он не растерялся", — пояснила полицейская.

Комарова также рассказала, как должна действовать полиция, если позвонивший ребенок потом бросил трубку.

Полиция должна обязательно отреагировать на вызов ребенка

"Бывают случаи, когда звонят дети и сообщают о факте домашнего насилия, потом кладут трубку. Оператор в таком случае перезванивает, и уже на этот раз по ту сторону слышен голос кого-то из родителей, которые уверяют, что все хорошо, что ребенок погорячился", — рассказала полицейская.

Офицер полиция подчеркнула, что даже при таких обстоятельствах полиция должна отреагировать и принять меры.

"Но все равно на такой звонок реагируется, направляется наряд полиции и проверяется, так как мы не знаем, где сейчас обидчик, кто из них пострадал и возможно ли давление со стороны обидчика", — заверила Комарова.

Ранее сообщалось, что столичные правоохранители проверили около 700 мест отдыха граждан: кафе, бары, рестораны, торговые центры, патрулировали парки и скверы города. Отдельно проверили доступ граждан к укрытиям.

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