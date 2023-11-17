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Фаріон вибачилась перед студентом з Криму, якого затримала ФСБ

17 листопада 2023 14:27
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Скандал з Іриною Фаріон — екснардепка перепросила вибачилась перед студентом з Криму
Мовознавиця Ірина Фаріон. Фото: facebook/Ірина Фаріон
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Мовознавиця Ірина Фаріон перепросила перед студентом з Криму, якого затримали російські спецслужби. Окрім того, вона звернулася до омбудсмена, щоб дізнатися, чи можна щось зробити, щоб допомогти хлопцеві та захистити його права.

Про це Ірина Фаріон заявила в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE.

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Вибачення Ірини Фаріон

Сьогодні у коментарі журналістам Фаріон заявила, що дуже співчуває хлопцеві та його родині, якщо він дійсно потрапив у небезпеку через свої переконання та вибір мови. Вона наголосила, що не мала наміру нашкодити йому або викрити його особисті дані.

"Я лише хотіла подякувати йому за його листа та показати, що в Криму є люди, які люблять Україну та її мову. Я не думала, що це призведе до таких наслідків. Я вибачаюся перед ним та всіма, кого я можливо образила або поставила в складне становище", — перепросила мовознавиця. 

Окрім того, вона звернулася до омбудсмена, щоб дізнатися, чи можна щось зробити, щоб допомогти хлопцеві та захистити його права.

Водночас Ірина Фаріон додала, що не впевнена, чи справді після переписки з нею цього хлопця  затримали, оскільки вона "не має доказів або свідчень, що це сталося".

"Я лише бачу, що в інтернеті з'явилися деякі повідомлення та відео, які стверджують, що хлопець був затриманий російськими окупантами за те, що він підтримав мою позицію щодо російськомовних українських солдатів. Я не знаю, хто стоїть за цими повідомленнями та відео, чи вони автентичні, чи вони мають якісь приховані мотиви", — сказала мовознавиця.

Що відомо про мовний скандал з Фаріон

Ще 7 листопада екснардепка та політична діячка Ірина Фаріон скандально висловилася про українських військових, які розмовляють російською мовою. За її словами, якщо в армії немає дисципліни, то немає армії, це зброд тоді.

Після цього у Львові під стіни Національного університету "Львівська політехніка" студенти вийшли на мітинг. Вони вимагали звільнити Ірину Фаріон з посади викладачки. 

Через після мітингів студентів, 15 листопада, Фаріон звільнили з Львівського політехнічного університету. Офіційна підстава — порушення Фаріон законів про працю. Йдеться про вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального вчинку, не сумісного з продовженням цієї роботи. 

Нагадаємо, Львівська політехніка видалила допис про звільнення екснардепки Ірини Фаріон. Він зник наступного дня після оприлюднення копії наказу. У пресслужбі університету ситуацію не коментують

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