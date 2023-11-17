Скандал с Ириной Фарион — экснардепка извинилась перед студентом из Крыма

Языковед Ирина Фарион. Фото: facebook/Ирина Фарион

Языковед Ирина Фарион извинилась перед студентом из Крыма, которого задержали российские спецслужбы. Кроме того, она обратилась к омбудсмену, чтобы узнать, можно ли что-нибудь сделать, чтобы помочь парню и защитить его права.

Об этом Ирина Фарион заявила в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE.

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Извинения Ирины Фарион

Сегодня в комментарии журналистам Фарион заявила, что очень сочувствует парню и его семье, если он действительно попал в опасность из-за своих убеждений и выбора языка. Она подчеркнула, что не собиралась навредить ему или разоблачить его личные данные.

"Я только хотела поблагодарить его за его письмо и показать, что в Крыму есть люди, которые любят Украину и ее язык. Я не думала, что это приведет к таким последствиям. Я извиняюсь перед ним и всеми, кого я возможно оскорбила или поставила в сложное положение", — извинилась языковед.

Кроме того, она обратилась к омбудсмену, чтобы узнать, можно ли что-нибудь сделать, чтобы помочь парню и защитить его права.

В то же время Ирина Фарион добавила, что не уверена, действительно ли после переписки с ней этого парня задержали, поскольку она "нет доказательств или свидетельств, что это произошло".

"Я только вижу, что в интернете появились некоторые сообщения и видео, которые утверждают, что парень был задержан российскими оккупантами за то, что он поддержал мою позицию по отношению к русскоязычным украинским солдатам. Я не знаю, кто стоит за этими сообщениями и видео, или они аутентичны, или у них есть какие-то скрытые мотивы", — сказала языковед.

Что известно о языковом скандале с Фарионом

Еще 7 ноября экс-нардепка и политическая деятельница Ирина Фарион скандально высказалась об украинских военных, говорящих на русском языке. По ее словам, если у армии нет дисциплины, то нет армии, это сброд тогда.

После этого во Львове у стен Национального университета "Львовская политехника" студенты вышли на митинг. Они требовали уволить Ирину Фарион от должности преподавательницы.

После митингов студентов, 15 ноября, Фарион уволили из Львовского политехнического университета. Официальное основание — нарушение Фарион законов о труде. Речь идет о совершении работником, выполняющим воспитательные функции, аморального поступка, не совместимого с продолжением этой работы.

Напомним, Львовская политехника удалила сообщение об увольнении экс-нардепки Ирины Фарион. Он пропал на следующий день после обнародования копии приказа. В пресс-службе университета ситуацию не комментируют