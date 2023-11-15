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Фаріон запевняє, що ніхто не звільняв її із Львівської політехніки

15 листопада 2023 21:54
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Фаріон запевняє, що ніхто не звільняв її із Львівської політехніки
Ірина Фаріон. Фото: скриншот із YouTube-каналу Iryna Farion
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Ірина Фаріон заявила, що не отримувала жодного наказу про відставку із посади професора Львівської політехніки. Вона продовжую працювати на кафедрі української мови та прикладної лінгвістики.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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"Я продовжую працювати на кафедрі української мови та прикладної лінгвістики. Я вважаю, що це спроба дискредитувати мене як науковця і патріота України. Я не збираюся здаватися перед тиском антиукраїнських сил. Я горда своєю діяльністю і своїми досягненнями", — запевнила Фаріон.

Також вона додала, що має докторський ступінь з філології, є лауреатом премій імені Олекси Гирника і Бориса Грінченка, а також автором монографій і статей. 

"Я також була народним депутатом України VII скликання і головою підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти. Я завжди захищала інтереси українського народу і української мови. Я не визнаю жодних спроб обмежити мої права і свободи", — повідомила Фаріон.

Вона також наголосила, що буде продовжувати свою боротьбу за справедливість і суверенітет України.

Раніше ми повідомляли, що університет "Львівська політехніка" звільнив Ірину Фаріон з посади викладачки. Причиною стало порушення нею законів про працю — аморального вчинку, несумісного з продовженням роботи.

Нагадуємо, що Ірину Фаріон звільнили з Львівського політехнічного університету. Офіційна підстава — порушення Фаріон законів про працю. Йдеться про вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального вчинку, не сумісного з продовженням цієї роботи.

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