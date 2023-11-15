Фарион уверяет, что никто не увольнял ее из Львовской политехники
Ирина Фарион заявила, что не получала ни одного приказа об отставке от должности профессора Львовской политехники. Она продолжает работать на кафедре украинского языка и прикладной лингвистики.
Об этом сообщает Новини.LIVE.
Фарион уверяет, что в отставку ее никто не отправлял
"Я продолжаю работать на кафедре украинского языка и прикладной лингвистики. Я считаю, что это попытка дискредитировать меня как ученого и патриота Украины. Я не собираюсь сдаваться перед давлением антиукраинских сил. Я горжусь своей деятельностью и своими достижениями", — заверила Фарион.
Также она добавила, что имеет докторскую степень по филологии, является лауреатом премий имени Олексы Гирныка и Бориса Гринченко, а также автором монографий и статей.
"Я также была народным депутатом Украины VII созыва и председателем подкомитета по вопросам высшего образования Комитета Верховной Рады Украины по науке и образованию. Я всегда защищала интересы украинского народа и украинского языка. Я не признаю никаких попыток ограничить мои права и свободы", — сообщила Фарион.
Она также подчеркнула, что будет продолжать борьбу за справедливость и суверенитет Украины.
Ранее мы сообщали, что университет "Львовская политехника" уволил Ирину Фарион с должности преподавательницы. Причиной послужило нарушение ею законов о труде — аморального поступка, несовместимого с продолжением работы.
Напоминаем, что Ирину Фарион уволили из Львовского политехнического университета. Официальное основание — нарушение Фарион законов о труде. Речь идет о совершении работником, выполняющим воспитательные функции, аморального поступка, не совместимого с продолжением этой работы.
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