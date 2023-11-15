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Фарион уверяет, что никто не увольнял ее из Львовской политехники

15 ноября 2023 21:54
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Фарион уверяет, что никто не увольнял ее из Львовской политехники
Ирина Фарион. Фото: скриншот с YouTube-канала Iryna Farion
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Ирина Фарион заявила, что не получала ни одного приказа об отставке от должности профессора Львовской политехники. Она продолжает работать на кафедре украинского языка и прикладной лингвистики.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Фарион уверяет, что в отставку ее никто не отправлял

"Я продолжаю работать на кафедре украинского языка и прикладной лингвистики. Я считаю, что это попытка дискредитировать меня как ученого и патриота Украины. Я не собираюсь сдаваться перед давлением антиукраинских сил. Я горжусь своей деятельностью и своими достижениями", — заверила Фарион.

Также она добавила, что имеет докторскую степень по филологии, является лауреатом премий имени Олексы Гирныка и Бориса Гринченко, а также автором монографий и статей.

"Я также была народным депутатом Украины VII созыва и председателем подкомитета по вопросам высшего образования Комитета Верховной Рады Украины по науке и образованию. Я всегда защищала интересы украинского народа и украинского языка. Я не признаю никаких попыток ограничить мои права и свободы", — сообщила Фарион.

Она также подчеркнула, что будет   продолжать борьбу за справедливость и суверенитет Украины.

Ранее мы сообщали, что университет "Львовская политехника" уволил Ирину Фарион с должности преподавательницы. Причиной послужило нарушение ею законов о труде — аморального поступка, несовместимого с продолжением работы.

Напоминаем, что Ирину Фарион уволили из Львовского политехнического университета. Официальное основание — нарушение Фарион законов о труде. Речь идет о совершении работником, выполняющим воспитательные функции, аморального поступка, не совместимого с продолжением этой работы.

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