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Галущенко сказав, чи варто чекати підвищення цін на електроенергію цієї зими

14 листопада 2023 16:26
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Галущенко сказав, чи варто чекати підвищення цін на електроенергію цієї зими
Міністр енергетики Герман Галущенко. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Питання стосовно підвищення цін на електроенергію в Україні наразі не обговорюється. Ймовірно, його розглянуть після завершення зими. 

Про це міністр енергетики Герман Галущенко заявив у коментарі Новини.LIVE на Міжнародному форумі ReBuild Ukraine 2023, який триває в Польщі.

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Підвищення цін на електроенергію

На запитання журналіста стосовно ймовірних планів Міненерго підвищити ціни на електроенергію для населення Галущенко відповів, що поки це не розглядається.

"Наразі це питання не обговорюється. Давайте пройдемо цю зиму, подивимось на ситуацію", — сказав міністр.

Раніше НЕК "Укренерго" заявив про намір суттєво підвищити тарифи на передачу електроенергії та диспетчеризацію. Федерація роботодавців, яка представляє інтереси підприємств, що генерують 70% ВВП, попередила про катастрофічні наслідки реалізації таких планів для української економіки.

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