Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Эксклюзив arrow Галущенко сказал, стоит ли ожидать повышения цен на электроэнергию этой зимой arrow

Галущенко сказал, стоит ли ожидать повышения цен на электроэнергию этой зимой

14 ноября 2023 16:26
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Галущенко сказал, стоит ли ожидать повышения цен на электроэнергию этой зимой
Министр энергетики Герман Галущенко. Фото: Wikipedia
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Вопрос о повышении цен на электроэнергию в Украине пока не обсуждается. Вероятно, он будет рассмотрен после завершения зимы.

Об этом министр энергетики Герман Галущенко заявил в комментарии Новини.LIVE на Международном форуме ReBuild Ukraine 2023, который продолжается в Польше.

Читайте также:

Повышение цен на электроэнергию

На вопрос журналиста относительно планов Минэнерго повысить цены на электроэнергию для населения Галущенко ответил, что пока это не рассматривается.

"Пока этот вопрос не обсуждается. Давайте пройдем эту зиму, посмотрим на ситуацию", — сказал министр.

Ранее НЭК "Укрэнерго" заявил о намерении существенно повысить тарифы на передачу электроэнергии и диспетчеризацию. Федерация работодателей, представляющая интересы генерирующих 70% ВВП предприятий, предупредила о катастрофических последствиях реализации таких планов для украинской экономики.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

06:40Цены на металлолом в ноябре — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Актуальное по теме