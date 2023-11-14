Галущенко сказал, стоит ли ожидать повышения цен на электроэнергию этой зимой

Министр энергетики Герман Галущенко. Фото: Wikipedia

Вопрос о повышении цен на электроэнергию в Украине пока не обсуждается. Вероятно, он будет рассмотрен после завершения зимы.

Об этом министр энергетики Герман Галущенко заявил в комментарии Новини.LIVE на Международном форуме ReBuild Ukraine 2023, который продолжается в Польше.

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На вопрос журналиста относительно планов Минэнерго повысить цены на электроэнергию для населения Галущенко ответил, что пока это не рассматривается.

"Пока этот вопрос не обсуждается. Давайте пройдем эту зиму, посмотрим на ситуацию", — сказал министр.

Ранее НЭК "Укрэнерго" заявил о намерении существенно повысить тарифы на передачу электроэнергии и диспетчеризацию. Федерация работодателей, представляющая интересы генерирующих 70% ВВП предприятий, предупредила о катастрофических последствиях реализации таких планов для украинской экономики.