Гетманцев розказав про особливості корупції в Україні

Данило Гетманцев в студії Новини.LIVE. Скриншот відео

Корупція породжує зневіру. Мова навіть не стільки про фінансові втрати. Це передусім удар ножем у спину. Бо ті люди, які на фронті, перестають розуміти, за що вони воюють, якщо у владі хтось незаконно збагачується. Це абсолютно за межами моралі.

У цьому впевнений голова парламентського Комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, про що він заявив у ексклюзивному інтерв’ю для Новини.LIVE.

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За словами Гетманцева, корупційна система дуже впирається. Ця система дуже складна. Вона створювалася 30 років.

"І це не олігархічна система, як ми з вами звикли говорити, а кланова. В цій системі зв’язки формуються горизонтально: правоохоронці — з податківцями, податківці — з митниками, митники — з так званим бізнесом. Я не вважаю це бізнесом. Контрабандисти — це не бізнес. Контрабандисти — це злочинці. І конвертатори — злочинці. Вся ця система сиділа на певній "кормовій базі", отримуючи від цього прибуток", — розказує співрозмовник Новини.LIVE.

Розказав Гетманцев і про ситуацію з корупцією в очолюваному ним парламентському комітеті з питань фінансів, податкової та митної політки.

"Наш комітет у минулих скликаннях був найбільш "солодким" для потенційних його членів. Бо одна невеличка правочка в якийсь закон, особливо ті закони, які вони любили голосувати під новий рік, могла коштувати десятки мільйонів доларів. Спитайте будь-якого депутата Верховної Ради, чи пройшла починаючи з 2019 року хоч одна подібна правка в нашому комітеті. Я дуже вдячний колегам, які підтримали і проявили принципову позицію не тільки в тому, щоб не пропускати таке лайно, а й у тому, щоб ми поприбирали все те лайно, яке в Податковому кодексі та інших наших профільних законах створювали до нас", — похвалився депутат.

Серед потенційно корупціогенних Гетманцев називає різноманітні правки щодо регулювання ринку підакцизної продукції, щодо ренти на руду, паливних пільг, податкових пільг виробникам курятини тощо.

"До прикладу, виробники курятини сплачували податки виходячи з площі, яку займала фабрика з виробництва курей. Йдеться про єдиний податок, який створювався для малого бізнесу. І ця правка абсолютно нормально сприймалася всіма, вона була проведена через сесійну залу парламента", — розказує депутат.

Наразі, запевняє співрозмовник Новини.LIVE, всього цього у законопроектах, які проходять через профільний комітет парламенту, вже немає.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю Новини.LIVE лідер МФО "Розумна політика" Дмитро Разумков назвав чотири установи, які розкрадають гроші для ЗСУ.

Писали ми й про те, скільки заробляють розпорядники корупційним майном в Україні, або які зарплати у керівників АРМА.

