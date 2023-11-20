Гетманцев рассказал об особенностях коррупции в Украине

Даниил Гетманцев в студии Новини.LIVE. Скриншот видео

Коррупция порождает разочарование. Речь даже не столько о финансовых потерях. Это, прежде всего, удар ножом в спину. Люди, которые находятся на фронте, перестают понимать, за что они воюют, если во власти кто-то незаконно обогащается. Это абсолютно вне морали.

В этом уверен глава парламентского Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев, о чем он заявил в эксклюзивном интервью для Новини.LIVE.

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По словам Гетманцева, коррупционная система очень упорствует. Эта система очень сложная. Она создавалась 30 лет.

"И это не олигархическая система, как мы с вами привыкли говорить, а клановая. В этой системе связи формируются горизонтально: правоохранители — с налоговиками, налоговики — с таможенниками, таможенники — с так называемым бизнесом. Я не считаю это бизнесом. Контрабандисты — это не бизнес. Контрабандисты — это преступники. И конвертаторы — преступники. Вся эта система сидела на определенной "кормовой базе", получая от этого прибыль", — рассказывает собеседник Новини.LIVE.

Рассказал Гетманцев и о ситуации с коррупцией в возглавляемом им парламентском комитете по финансам, налоговой и таможенной политике.

"Наш комитет в прошлых созывах был самым "сладким" для потенциальных его членов. Потому что одна небольшая правочка в какой-то закон, особенно те законы, которые они любили голосовать под Новый год, могла стоить десятки миллионов долларов. Спросите любого депутата Верховной Рады, прошла ли начиная с 2019 года хоть одна подобная правка в нашем комитете. Я очень благодарен коллегам, которые поддержали и проявили принципиальную позицию не только в том, чтобы не пропускать такое дерьмо, но и в том, чтобы мы убрали все то дерьмо, которое в Налоговом кодексе и других наших профильных законах создавали до нас", — похвастался депутат.

Среди потенциально коррупциогенных Гетманцев называет разнообразные правки по регулированию рынка подакцизной продукции, ренты на руду, топливных льгот, налоговых льгот для производителей курятины и т.д.

"К примеру, производители курятины платили налоги исходя из площади, которую занимала фабрика по производству кур. Речь идет о едином налоге, который создавался для малого бизнеса. И эта правка абсолютно нормально воспринималась всеми, она была проведена через сессионный зал парламента", — рассказывает депутат.

Сейчас, уверяет собеседник Новини.LIVE, всего этого в законопроектах, проходящих через профильный комитет парламента, уже нет.

Напомним, ранее в интервью Новини.LIVE лидер МФО "Умная политика" Дмитрий Разумков назвал четыре учреждения, разворовывающие деньги для ВСУ.

Писали мы и о том, сколько зарабатывают распорядители коррупционным имуществом в Украине или какие зарплаты у руководителей АРМА.