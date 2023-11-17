Чому взагалі виник конфлікт польських перевізників з українськими

Вантажівки в черзі на кордоні з Польщею. Фото: versiya.info

Послуги українських перевізників часто більш якісні і дешеві порівняно з аналогічними послугами в європейських країнах. Саме тому європейські компанії намагаються позбутися конкурентів, зокрема, блокуючи пункти перетину україно-польського кордону для українських перевізників.

Про це заявив голова парламентського Комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ексклюзивному інтерв’ю для Новини.LIVE.

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Данило Гетманцев, пояснюючи природу протестів польських перевізників, зазначає, зокрема, що Польща - демократична країна. І в цій країні є різні інтереси, які між собою перетинаються і відстоюються їхніми представниками. В цих процесах задіяні і профспілки, і бізнес, і уряд. Вони намагаються знайти певний баланс інтересів.

"Послуги українських перевізників, як і агровиробників, дешевші за аналогічні послуги європейських країн. І ми часто пропонуємо сервіс кращої якості. І ми тим самим виграємо конкуренцію у наших шановних партнерів. Їм це не подобається, і це зрозуміло", — пояснює народний депутат.

Він упевнений: якщо наші партнери офіційно проголошують, що Україна має стати членом ЄС, то мають бути прибрані всі перешкоди щодо українського бізнесу. Відповідно, український бізнес перевізників повинен мати можливості безперешкодно працювати на всій території ЄС.

"Мені здається, що вихід з цієї ситуації є очевидним. Зараз уряди України і Польщі шукають його в певних технічних деталях. Але те, що наші перевізники мають без будь-яких перешкод їздити в ЄС, — абсолютно зрозуміла річ, мені здається, для самих поляків", — каже співрозмовник Новини.LIVE.

Він переконаний, що ситуація на кордоні точно буде врегульована, і ми точно знайдемо баланс.

"Демократія має такі особливості. Хтось вважає це вадами. А хтось переконаний, що це нормальний стан речей, коли суспільство такими способами шукає баланс інтересів. Це нормально", — констатує Данило Гетманцев.

Нагадаємо, раніше біля пунктів пропуску "Краківець-—Корчова", "Ягодин—Дорохуськ" та "Рава-Руська—Хребене" на кордоні з Польщею розпочався страйк польських далекобійників. В ДПСУ розповіли, скільки триватиме страйк шоферів.

Станом на 12 листопада на українсько-польському кордоні, де рух блокують польські перевізники, на виїзд із Польщі в Україну очікувало близько 2500 вантажівок.

