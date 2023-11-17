Почему вообще возник конфликт польских перевозчиков с украинскими

Грузовики в очереди на границе с Польшей. Фото: versiya.info

Услуги украинских перевозчиков зачастую более качественные и дешевые по сравнению с аналогичными услугами в европейских странах. Именно поэтому европейские компании пытаются избавиться от конкурентов, в частности, блокируя пункты пересечения украино-польской границы для украинских перевозчиков.

Об этом заявил глава парламентского Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев в эксклюзивном интервью для Новини.LIVE.

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Даниил Гетманцев, объясняя природу протестов польских перевозчиков, отмечает, в частности, что Польша — демократическая страна. И в этой стране есть разные интересы, которые между собой пересекаются и отстаиваются их представителями. В этих процессах задействованы и профсоюзы, и бизнес, и правительство. Они пытаются найти определенный баланс интересов.

"Услуги украинских перевозчиков, как и агропроизводителей, дешевле аналогичных услуг европейских стран. И мы часто предлагаем сервис лучшего качества. И мы тем самым выигрываем конкуренцию у наших уважаемых партнеров. Им это не нравится, и это понятно", — объясняет народный депутат.

Он уверен: если наши партнеры официально провозглашают, что Украина должна стать членом ЕС, то должны быть убраны все препятствия украинскому бизнесу. Соответственно, украинский бизнес перевозчиков должен иметь возможность беспрепятственно работать по всей территории ЕС.

"Мне кажется, что выход из этой ситуации очевиден. Сейчас правительства Украины и Польши ищут его в определенных технических деталях. Но то, что наши перевозчики должны без всяких препятствий ездить в ЕС, — совершенно понятное дело, мне кажется, для самих поляков" , — говорит собеседник Новини.LIVE.

Он убежден, что ситуация на границе будет точно урегулирована, и мы точно найдем баланс.

"Демократия имеет такие особенности. Кто-то считает это недостатками. А кто-то убежден, что это нормальное положение вещей, когда общество такими способами ищет баланс интересов. Это нормально", — констатирует Даниил Гетманцев.

Напомним, ранее возле пунктов пропуска "Краковец—Корчева", "Ягодин—Дорохуск" и "Рава-Русская—Хребене" на границе с Польшей началась забастовка польских дальнобойщиков. В ГНСУ рассказали, сколько продлится забастовка шоферов.

По состоянию на 12 ноября на украинско-польской границе, где движение блокируют польские перевозчики, выезда из Польши в Украину ожидали около 2500 грузовиков.