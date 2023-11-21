Гетманцев — про «податкове пекло» в Україні

Данило Гетманцев в студії Новини.LIVE

Голова парламентського Комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев прояснив ситуацію навколо попадання України в рейтинг Tax Hells Index 2023.

Своє бачення ситуації він озвучив у ексклюзивному інтерв’ю для Новини.LIVE.

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На питання ведучої Лани Шевчук в студії Новини.LIVE, яким чином Україна опинилася на четвертому місці (після Білорусі, Венесуели та Аргентини) антирейтингу Tax Hells Index 2023, і що то взагалі за рейтинг, — Данило Гетманцев відповів скептично.

"Є якась маловідома фірма. До речі, вона вже другий рейтинг випускає. Ця компанія займається лобізмом в податкових питаннях. І для привернення уваги потенційних клієнтів вони випускають такого роду рейтинги", — сказав Данило Гетманцев.

За його словами, залишається невідомим, яка система оцінки і зважування критеріїв застосовувалась при формуванні рейтингу.

"Якщо почитати, що про них пишуть, то ви побачите, що розмір податків там далеко не на першому місці за значенням. Більш важливі критерії для оцінки країни — це верховенство права, робота правоохоронної системи тощо", — каже депутат.

Звідки там взялась Україна серед латиноамериканських країн, і чому саме така кількість країн попала в цей рейтинг — невідомо.

"Якщо ви дасте мені фломастери і ватман, ми зараз зробимо з вами такий самий рейтинг, такого самого рівня довіри. Таких рейтингів ми з вами зможемо намалювати за вечір штук з десять", — прокоментував співрозмовник Новини.LIVE.

Якою насправді є податкова система України

Данило Гетманцев стверджує, що згідно з оцінками Європейської Бізнес Асоціації, Національного банку, дослідженнями Світового банку та Міжнародного валютного фонду, податкова система України хоч і не найкраща, але далеко не найгірша у світі.

"Якщо ви хочете побачити, якою буде податкова система України через три-чотири-п’ять років — подивіться на Польщу, Словаччину, Угорщину, можливо Румунію чи Болгарію, чи іншу країну Східної Європи — і ви побачите нашу податкову систему. Не більше і не менше. Ми повністю будемо інтегровані в ЄС", — каже Гетманцев.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали про переваги і недоліки можливого спецрежиму оподаткування неофіційно зайнятих осіб.

З 1 грудня поточного року в Україні частково повернуться документальні податкові перевірки бізнесу.