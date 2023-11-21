Гетманцев — о "налоговом аде" в Украине

Даниил Гетманцев в студии Новини.LIVE

Глава парламентского Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев прояснил ситуацию вокруг попадания Украины в рейтинг Tax Hells Index 2023.

Свое видение ситуации он озвучил в эксклюзивном интервью Новини.LIVE.

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На вопрос ведущей Ланы Шевчук в студии Новини.LIVE, каким образом Украина оказалась на четвертом месте (после Беларуси, Венесуэлы и Аргентины) антирейтинга Tax Hells Index 2023, и что вообще это за рейтинг, — Даниил Гетманцев ответил скептически.

"Есть какая-то малоизвестная фирма. Кстати, она уже второй рейтинг выпускает. Эта компания занимается лоббизмом в налоговых вопросах. И для привлечения внимания потенциальных клиентов они выпускают такого рода рейтинги", — сказал Даниил Гетманцев.

По его словам, остается неизвестным, какая система оценки и взвешивания критериев применялась при формировании рейтинга.

"Если почитать, что о них пишут, то вы увидите, что размер налогов там далеко не на первом месте по значению. Более важные критерии для оценки страны — это верховенство права, работа правоохранительной системы", — говорит депутат.

Откуда там взялась Украина среди латиноамериканских стран, и почему именно такое количество стран попало в этот рейтинг — неизвестно.

"Если вы дадите мне фломастеры и ватман, мы сейчас сделаем с вами такой же рейтинг, такого же уровня доверия. Таких рейтингов мы с вами сможем нарисовать за вечер штук десять", — прокомментировал собеседник Новини.LIVE.

Какая на самом деле налоговая система в Украине

Даниил Гетманцев утверждает, что согласно оценкам Европейской Бизнес Ассоциации, Национального банка, исследованиям Всемирного банка и Международного валютного фонда, налоговая система Украины хоть и не самая лучшая, но далеко не самая плохая в мире.

"Если вы хотите увидеть, какой будет налоговая система Украины через три-четыре-пять лет — посмотрите на Польшу, Словакию, Венгрию, возможно Румынию или Болгарию или другую страну Восточной Европы — и вы увидите нашу налоговую систему. Не больше и не меньше. Мы полностью будем интегрированы в ЕС", — говорит Гетманцев.

Напомним, ранее Новини.LIVE писали о преимуществах и недостатках возможного спецрежима налогообложения неофициально занятых лиц.

С 1 декабря текущего года в Украину частично вернутся документальные налоговые проверки бизнеса.