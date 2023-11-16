Гетманцев розказав про важку ситуацію з наповненням бюджету

Данило Гетманцев у студії Новини.LIVE. Скриншот відео

Наразі Україна має близько 29 млрд доларів непідтверджених міжнародними партнерами доходів, закладених в державний бюджет на 2024 рік.

Про це заявив голова парламентського Комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ексклюзивному інтерв’ю для Новини.LIVE.

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"Ми дійсно маємо на наступний рік 29 млрд доларів непідтверджених міжнародними партнерами України доходів. А що це означає? Ми податками не збираємо навіть на армію", — констатує Гетманцев.

У 2023 році видатки України на армію складають 1,8 трлн гривень. А запланованих податкових надходжень на наступний рік — 1,6 трлн гривень. Отже, каже народний депутат, Україна в наступному році має позичати додаткові кошти навіть на армію.

"Не говорячи вже про соціалку (400 млрд гривень), не говорячи про вчителів, медиків, ветеранів, осіб з інвалідністю і всю іншу соціалку. І вже зовсім не говорячи про допомогу бізнесу, бо ми більше 30 млрд гривень заклали в держбюджет на програму доступних кредитів "5-7-9%". Про це взагалі мова не може йти", — говорить Гетманцев.

Паралельно, каже він, Україна має відшукувати додаткові внутрішні резерви шляхом покращення адміністрування податків.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що у 2024 році на Україну може чекати економічна криза без фінансової підтримки від західних партнерів. Державному бюджету може не вистачити близько 29 млрд доларів.

Новини.LIVE писали про те, скільки грошей отримав держбюджет України від країн Заходу у жовтні.

Тим часом у Мінекономіки пояснили, чим покриватимуть 40-мільярдний дефіцит бюджету в 2024 році.

