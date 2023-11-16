Гетманцев рассказал о тяжелой ситуации с наполнением бюджета

Даниил Гетманцев в студии Новини.LIVE. Скриншот видео

В настоящее время Украина имеет около 29 млрд долларов неподтвержденных международными партнерами доходов, заложенных в государственный бюджет на 2024 год.

Об этом заявил глава парламентского Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев в эксклюзивном интервью для Новини.LIVE.

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Какова ситуация с будущими доходами бюджета

"Мы действительно имеем на следующий год 29 млрд долларов неподтвержденных международными партнерами Украины доходов. А что это значит? Мы налогами не собираем даже на армию", — констатирует Гетманцев.

В 2023 году расходы Украины на армию составляют 1,8 трлн гривен. А запланированные налоговые поступления на следующий год — 1,6 трлн гривен. Поэтому, говорит народный депутат, Украина в следующем году должна будет одалживать дополнительные средства даже на армию.

"Не говоря уже о социалке (400 млрд гривен), не говоря об учителях, медиках, ветеранах, лицах с инвалидностью и всей другой социалке. И уж совсем не говоря о помощи бизнесу, потому что мы более 30 млрд гривен заложили в госбюджет на программу доступных кредитов "5-7-9%". Об этом вообще речь не может идти", — говорит Гетманцев.

Параллельно, говорит он, Украина должна найти дополнительные внутренние резервы путем улучшения администрирования налогов.

Напомним, ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что в 2024 году Украину может ожидать экономический кризис без финансовой поддержки от западных партнеров. Государственному бюджету может не хватить около 29 млрд долларов.

Новини.LIVE писали о том, сколько денег получил госбюджет Украины от стран Запада в октябре.

Между тем, в Минэкономики объяснили, чем будут покрывать 40-миллиардный дефицит бюджета в 2024 году.