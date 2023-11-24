Як працюють і скільки заробляють українці

Колектив співробітників. Фото: pixabay.com

Пожвавлення економічної активності в Україні зумовлює й відновлення ринку праці, але ситуація досі залишається складною через наслідки війни.

Про це йдеться в Інфляційному звіті Національного банку України.

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В НБУ зазначають, що зростання попиту на працівників пришвидшилося ще навесні 2023 року, але надалі було спричинене переважно сезонними чинниками. З іншого боку, відновлення ринку праці відбувається нерівномірно в розрізі галузей та регіонів.

Зростання попиту на робочу силу позначилося на поступовому поліпшенні зайнятості українців. Натомість підприємства, за опитуваннями НБУ, упродовж 2023 року або не змінили кількості працівників (51% респондентів), або навіть їх скорочували (35% респондентів, у середньому на 6%).

Усе більше підприємств відчувають нестачу кваліфікованих працівників, хоча оцінки різняться за видами діяльності. Наразі частіше вказують на проблему будівельні підприємства та підприємства переробної промисловості.

Ці тенденції свідчать про значні структурні дисбаланси на ринку праці, зазначають в НБУ.

Водночас кількість резюме на сайтах пошуку роботи зменшилася, що може бути наслідком як обмеженої пропозиції через міграцію та мобілізацію, так і поступового збільшення зайнятості.

У результаті, за оцінками НБУ, рівень безробіття скорочується. Проте безробіття залишається суттєво вищим, ніж до повномасштабного вторгнення.

Особливо гострою є ситуація на сході України, де частка тих, хто не має роботи, значно вища — 43% серед тих, хто працював до 24 лютого 2022 року. Так відбувається передусім через близькість лінії фронту та руйнування інфраструктури і виробничих потужностей. По Україні цей показник складає 25%.

Вища частка тих, хто не працює, також серед молоді, жінок і осіб передпенсійного віку, що однак відповідало тенденціям і до повномасштабного вторгнення.

Важливим чинником для ринку праці лишається значна внутрішня та зовнішня міграція. Так, ВПО все ще значно складніше знайти роботу порівняно з тими, хто не лишав місця свого постійного проживання. Утім, кількість ВПО дещо скоротилася в останні місяці.

Що з доходами населення

Доходи населення зростають завдяки бюджетній підтримці та пожвавленню економіки, стверджують в НБУ.

Ключовими у доходах населення другий рік поспіль залишаються бюджетні виплати: пенсії, соціальні допомоги, виплати військовим. Водночас в умовах нестачі кваліфікованих працівників поступово підвищують оплату праці й підприємства приватного сектору.

Реальні доходи населення, за оцінкою НБУ, також відновили помірне зростання. Проте домогосподарства досі оцінюють свій фінансовий стан як складний.

У 2024 році навіть в умовах збереження високих безпекових ризиків реальні доходи населення поступово зростатимуть завдяки відновленню економічної активності та збереженню м’якої фіскальної політики.

У повоєнний час пожвавлення попиту на робочу силу визначатиме прискорення зростання зарплат насамперед у видах економічної діяльності, що найгостріше потребуватимуть кваліфікованої робочої сили. У зв’язку з потребою відновлення значних обсягів зруйнованих чи пошкоджених виробничих потужностей, інфраструктурних об’єктів та житла передусім зросте потреба в будівельних спеціальностях.

Попит на спеціалістів в галузях, де виробничі потужності є значно пошкодженими та потребують тривалої відбудови, певний час буде зниженим. Відповідно, диспропорції на ринку праці зберігатимуться, що стримуватиме економічне зростання.

На тлі зниження інфляції реальні заробітні плати в 2024–2025 роках зростатимуть темпами понад 6% на рік.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали про те, скільки українців наразі залучено до "Армії відновлення".

Також ми писали про те, кого і де шукають українські роботодавці. Зокрема, найбільший вибір кандидатів мають роботодавці, які пропонують дистанційну роботу: вони отримують уп'ятеро більше відгуків, ніж у середньому на ринку праці. Компаніям, де передбачена лише офлайн-робота, важче втримувати та приваблювати співробітників.

