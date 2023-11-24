Как работают и сколько зарабатывают украинцы

Коллектив сотрудников. Фото: pixabay.com

Оживление экономической активности в Украине обуславливает и возобновление рынка труда, но ситуация до сих пор остается сложной из-за последствий войны.

Об этом говорится в Инфляционном отчете Национального банка.

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О ситуации с безработицей

В НБУ отмечают, что рост спроса на работников ускорился еще весной 2023 года, но в дальнейшем был вызван в основном сезонными факторами. Восстановление рынка труда происходит неравномерно в разрезе отраслей и регионов.

Рост спроса на рабочую силу сказался на постепенном улучшении занятости украинцев. В то же время предприятия, по опросам НБУ, в течение 2023 года либо не изменили численность работников (51% респондентов), либо даже их сокращали (35% респондентов, в среднем на 6%).

Все большее количество предприятий испытывают недостаток квалифицированных работников, хотя оценки различаются по видам деятельности. Пока чаще указывают на проблему строительные предприятия и предприятия перерабатывающей промышленности.

Эти тенденции свидетельствуют о значительных структурных дисбалансах на рынке труда, отмечают в НБУ.

В то же время, количество резюме на сайтах поиска работы уменьшилось, что может быть следствием как ограниченного предложения из-за миграции и мобилизации, так и постепенного увеличения занятости.

В результате, по оценкам НБУ, уровень безработицы сокращается. Однако безработица остается существенно выше, чем до полномасштабного вторжения.

Особенно острой остается ситуация на востоке Украины, где доля тех, кто не имеет работы, значительно выше — 43% среди тех, кто работал до 24 февраля 2022 года. Так происходит прежде всего из-за близости линии фронта и разрушения инфраструктуры и производственных мощностей. В Украине этот показатель составляет 25%.

Более высока доля неработающих также среди молодежи, женщин и лиц предпенсионного возраста, что однако соответствовало тенденциям и до полномасштабного вторжения.

Важным фактором для рынка труда остается значительная внутренняя и внешняя миграция. Так, внутренним переселенцам все еще значительно сложнее найти работу по сравнению с теми, кто не покидал места своего постоянного проживания. Впрочем, количество ВПЛ несколько сократилось в последние месяцы.

Что с доходами населения

Доходы населения растут благодаря бюджетной поддержке и оживлению экономики, утверждают в НБУ.

Ключевыми в доходах населения второй год подряд остаются бюджетные выплаты: пенсии, социальные пособия, выплаты военным. В то же время в условиях нехватки квалифицированных работников постепенно повышают оплату труда и предприятия частного сектора.

Реальные доходы населения, по оценке НБУ, также восстановили умеренный рост. Однако домохозяйства до сих пор оценивают свое финансовое состояние как сложное.

В 2024 году даже в условиях сохранения высоких рисков безопасности реальные доходы населения будут постепенно расти благодаря восстановлению экономической активности и сохранению мягкой фискальной политики.

В послевоенное время оживление спроса на рабочую силу будет определять ускорение роста зарплат прежде всего в видах экономической деятельности, которые будут остро нуждаться в квалифицированной рабочей силе. В связи с необходимостью восстановления значительных объемов разрушенных или поврежденных производственных мощностей, инфраструктурных объектов и жилья, прежде всего, возрастет потребность в строительных специальностях.

Спрос на специалистов в отраслях, где производственные мощности значительно повреждены и требуют длительного восстановления, определенное время будет снижен. Соответственно, диспропорции на рынке труда будут сохраняться, что будет сдерживать экономический рост.

На фоне снижения инфляции реальные заработные платы в 2024-2025 годах будут расти темпами более 6% в год.

Напомним, ранее Новини.LIVE писали о том, сколько украинцев в настоящее время привлечено в "Армию восстановления".

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