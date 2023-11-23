Данило Гетманцев у студії Новини.LIVE. Скриншот відео

Від війни на Близькому Сході для України не варто очікувати нічого доброго. Ми це вже бачимо по подіях в Конгресі США, по ситуації з підтримкою України. Акценти у світі змінюються, і це погано для нас.

Про це заявив голова парламентського Комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ексклюзивному інтерв’ю для Новини.LIVE.

Читайте також:

Як війна на Близькому Сході вплине на ціни в Україні

Політик нагадує, що нинішня війна на Близькому Сході — не перша криза в історії, пов’язана з нафтовими країнами.

"В 1970-х роках також була війна, і було карколомне зростання цін на нафту. Якось світ пережив це. І ціни повернулися. І ситуація стабілізувалася", — нагадує Гетманцев.

На його думку, наразі не буде жодної катастрофи. Треба просто розуміти, що будь-яка ситуація є керованою, якщо нею займатися.

"Я не виключаю можливого підвищення цін на нафту. Це залежатиме від розвитку конфлікту на Близькому Сході. Але я не схильний до оцінки цього можливого підвищення цін як стрибка. Мені здається, що стрибка не буде. А цінова ситуація в Україні буде контрольованою", — прогнозує Гетманцев.

Що буде з курсом гривні

За словами співрозмовника Новини.LIVE, в курсоутворенні найгірше — це стрибки. Але наразі в Україні для стрибків курсу гривні жодних економічних і фінансових підстав немає.

"У нас безпрецедентно високі золотовалютні резерви Національного банку. У нас досить помірна інфляція, яка могла би бути навіть трохи більшою, ніж вона є", — аргументує Гетманцев стабільність гривні.

Нагадаємо, у Національному банку України дали оцінку ситуації з економікою та інфляцією на кінець поточного та наступного року. Прогноз містить покращені показники.

Згідно зі звітом "Ділові очікування підприємств України" від Національного банку України за третій квартал 2023 року, в Україні наступного року продовжиться тенденція зростання споживчих цін, однак більш повільними темпами. За прогнозом керівників українських підприємств, у наступні 12 місяців інфляція становитиме 14,8%.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вдячний Заходу за копняки, через які ми змушені реформувати країну — інтерв’ю з Гетманцевим

