Как война на Ближнем Востоке повлияет на цены в Украине

Даниил Гетманцев в студии Новини.LIVE. Скриншот видео

От войны на Ближнем Востоке для Украины не стоит ждать ничего хорошего. Мы это видим по событиям в Конгрессе США, по ситуации с поддержкой Украины. Акценты в мире меняются, и это плохо для нас.

Об этом заявил глава парламентского Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев в эксклюзивном интервью для Новини.LIVE.

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Политик напоминает, что нынешняя война на Ближнем Востоке — не первый кризис в истории, связанный с нефтяными странами.

"В 1970-х годах также была война, и был большой рост цен на нефть. Но как-то мир пережил это. И цены вернулись. И ситуация стабилизировалась", — напоминает Гетманцев.

По его мнению, не будет никакой катастрофы. Надо просто понимать, что любая ситуация управляема, если ею заниматься.

"Я не исключаю возможного повышения цен на нефть. Это будет зависеть от развития конфликта на Ближнем Востоке. Но я не склонен к оценке этого возможного повышения цен как скачка. Мне кажется, что скачка не будет. А ценовая ситуация в Украине будет контролируемой", — прогнозирует Гетманцев.

Что будет с курсом гривни

По словам собеседника Новини.LIVE, в курсообразовании хуже всего — это скачки. Но пока в Украине для скачков курса гривни никаких экономических и финансовых оснований нет.

"У нас беспрецедентно высокие золотовалютные резервы Национального банка. У нас достаточно умеренная инфляция, которая могла бы быть даже немного большей, чем она есть", — поясняет Гетманцев стабильность гривни.

Напомним, в Национальном банке Украины дали оценку ситуации с экономикой и инфляцией к концу текущего и на начало следующего года. Прогноз содержит улучшенные показатели.

Согласно отчету "Деловые ожидания предприятий Украины" от Национального банка Украины за третий квартал 2023 года, в Украине в следующем году продолжится тенденция роста потребительских цен, однако более медленными темпами. По прогнозу руководителей украинских предприятий, в следующие 12 месяцев инфляция составит 14,8%.

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