Журналісти перевірили роботу Uber, Bolt, Uklon

Автомобілі таксі. Фото: google.com

Робота в комендантську годину, відсутність механізму контролю за водіями та онлайн-платформами по виклику авто, ухилення від сплати податків. Саме ці питання команда проєкту "Наша Справа" розбирала у випуску про тіньовий ринок таксі в Україні два місяці тому.

Чи відбулись якісь з того часу зміни та яка позиція Uklon та Bolt щодо ліцензій та регулювання ринку? Розберемо по пунктах.

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Ліцензія

Uklon, Bolt, Uber та подібні застосунки — технічні платформи, які надають інформаційні послуги, а значить таки компаніям не потрібно мати ліцензію на перевезення пасажирів. А ось водії, котрі таксують зобов’язані мати відповідні для цього документи.

Але чи мають? Відповідь однозначна — більшість з псевдо-таксистів ліцензії не мають! Адже таку можливість дають їм на онлайн-плафтормах.

Відповідь Uklon на запит журналістів проекту "Наша Справа". Фото: Новини.LIVE

"Наша мета полягає в тому, щоб водії працювали легально, сплачувати податки, при цьому забезпечуючи високі стандарти якості та безпеки перевезень в Україні", — повідомила Юлія Малич, керівниця відділу співпраці з державними органами Bolt в Україні.

Реєстрація

Почати таксувати може кожен, у кого є водійське посвідчення. Для цього необхідно зареєструватись на одній з платформ, яка надає інформаційні послуги. Ви заповнюєте анкету та надаєте перелік необхідних документів. При цьому без проходження жодних співбесід.

"Відносини між нашою компанією та партнерами Uklon не є трудовими, тому ми не проводимо класичних співбесід під час реєстрації в онлайн-сервісі. Під час реєстрації в онлайн-сервісі Uklon Driver партнери надають фотографії авто всередині та зовні", — відповіли у компанії Uklon на запит журналістів проєкту "Наша Справа".

Як насправді проводиться реєстрація в застосунках журналісти проєкту "Наша Справа" перевіряли в попередньому матеріалі. У фіналі — реєстрацію прийняли без фото авто та уточнень інформації про його стан. А на одній з платформ заявку було прийнято навіть попри розбіжності в даних.

"Надання партнерами Uklon інформації при реєстрації має декларативний характер. При цьому, відповідальність за надання недостовірної інформації покладається виключно на відповідного партнера", — відповіли у компанії Uklon.

З початку експерименту пройшло два місяці, тож журналісти спробували ще раз. Тепер з ще більшою зухвалістю. При реєстрації вони надали дані двох різних осіб. Буквально через декілька хвилин отримали дзвінок від менеджера, який повідомив, що фото не підходять,

У результаті, цього разу на всіх платформах заяву було відхилено.

Відповідь Uklon. Фото: Новини.LIVE

"Першочергово варто зауважити, що в Україні немає сприятливого регулювання сфери радхейлінгу. Регулювання сфери таксі є застарілими ще з часів Радянського союзу і зовсім не відповідає сьогоднішнім нормам. Проте, наразі ми не бачимо готовності регулятора до змін", — розповіла Юлія Малич, керівник відділу співпраці з державними органами Bolt в Україні.

Регулювання ринку

Реформою ринку таксі займаються народні депутати. Так, 2023 року голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що онлайн-сервіси погодились на сплату так званого податку на Гугл. Його сплачують іноземні компанії, що надають електронні послуги українським користувачам. Та це не єдині зміни, які намагаються внести до податкового кодексу.

"Спрощення процедури започаткування мікро-підприємницької діяльності є першим та надважливим кроком до реформування цієї галузі. Тому ми активно підтримуємо законопроєкт 10166 та разом з урядом напрацьовуємо справедливу податкову політику у відношенні тих осіб, які співпрацюють з платформами", — повідомила Юлія Малич.

Юлія Малич, керівниця відділу співпраці з державними органами Bolt в Україні. Фото: скріншот

У жовтні 2023 року зміни до податкового кодексу було надано для ознайомлення комітету Верховної ради України з питань фінансів. Однак з того часу тиша.

Жодного руху немає й по законопроєкту, який було зареєстровано в лютому цього року. Ним передбачалось посилення діяльності Укртрансбезпеки, яка матиме ефективні інструменти боротьби з перевізниками без ліцензій на законодавчому рівні.

"Другим кроком реформування цієї системи мають бути централізовані зміни до закону України про транспорт, яким можна визначити додаткові процедури перевірки водіїв наприклад під час реєстрації на платформі, визначити права та обов’язки і таких осіб. Таким чином, зробивши ці два кроки, ми отримаємо комплексну реформу, яка підвищить безпекові стандарти та дозволить водіям легально працювати, сплачувати податки в бюджет України", — додала Юлія Малич.

Наразі ми чуємо багато розмов щодо регулювання ринку таксі, однак поки що нічого, крім балачок. Тож виникають резонні запитання до народних обранців, адже вони і стали ініціаторами змін, які не просуваються.

Відповідальність

А що ж самі платформи?

"Надання послуг партнерами Uklon здійснюється на підставі окремих договорів між конкретними користувачами і партнерами, стороною яких в будь-якому випадку не є Uklon. Наша компанія не несе відповідальності за партнерів Uklon в межах їхньої взаємовідносин з користувачами. У той же час, ми забезпечуємо страхування життя та здоров’я як користувачів, так і партнерів під час виконання замовлень, оформлених через онлайн-сервіс. Таке страхування здійснюється Uklon за власний рахунок", — відповіли в Uklon на запит журналістів проєкту "Наша Справа".

Насамкінець, поїздки під час комендантської години. У березні цього року, після звернення правоохоронних органів, компанія Uklon обмежила роботу своєї платформи. Про це на своїй сторінці в Фейсбук зазначив співзасновник компанії Віталій Дятленко:

"Ми вперше отримали рекомендацію компетентних органів щодо роботи нашої онлайн-платформи в нічний час — вимикаємо Uklon в усіх містах України, де діє комендантська година. Крапка".

Пост Віталія Дятленка. Фото: скріншот

Тож, що ми маємо в результаті? Представники окремих комітетів ВРУ ініціювали зміни до податкового кодексу та кодексу України про адміністративні правопорушення, щоб врегулювати ринок таксі. Однак, розроблені законопроєкти вже місяцями припадають пилом.

І це при тому, що деякі онлайн сервіси по виклику авто заявляють про готовність до співпраці та регулювання даної сфери. Отже, очікуємо, що народні депутати все ж поставлять остаточну крапку в даному питанні, а ми зі свого боку продовжимо стежити за ситуацією, адже це Наша Справа.