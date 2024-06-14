Журналисты проверили работу Uber, Bolt, Uklon

Автомобили такси. Фото: google.com

Работа в комендантский час, отсутствие механизма контроля за водителями и онлайн-платформами по вызову авто, уклонение от уплаты налогов. Именно эти вопросы команда проекта "Наша Справа" разбирала в выпуске о теневом рынке такси в Украине два месяца назад.

Произошли ли какие-то изменения с той поры и какова позиция Uklon и Bolt относительно лицензий и регулирования рынка? Разберем по пунктам.

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Лицензия

Uklon, Bolt, Uber и подобные приложения — технические платформы, предоставляющие информационные услуги, а значит, компаниям не нужно иметь лицензию на перевозку пассажиров. А вот таксирующие водители обязаны иметь соответствующие для этого документы.

Но есть ли? Ответ однозначен — большинство псевдо-таксистов лицензии не имеют! Такую возможность дают им на онлайн-плафтормах.

Ответ Uklon на запрос журналистов проекта "Наша Справа". Фото: Новини.LIVE

"Наша цель состоит в том, чтобы водители работали легально, платить налоги, при этом обеспечивая высокие стандарты качества и безопасности перевозок в Украине", — сообщила Юлия Малич, руководитель отдела сотрудничества с государственными органами Bolt в Украине.

Регистрация

Начать таксировать может каждый, у кого есть водительское удостоверение. Для этого необходимо зарегистрироваться на одной из платформ, предоставляющей информационные услуги. Вы заполняете анкету и предоставляете список необходимых документов. При этом без прохождения собеседований.

"Отношения между нашей компанией и партнерами Uklon не являются трудовыми, поэтому мы не проводим классических собеседований при регистрации в онлайн-сервисе. При регистрации в онлайн-сервисе Uklon Driver партнеры предоставляют фотографии авто внутри и снаружи", — ответили в компании Uklon на запрос журналистов проекта "Наша Справа".

Как на самом деле проводится регистрация в приложениях, журналисты проекта "Наша Справа" проверяли в предыдущем материале. В финале — регистрацию приняли без фото авто и уточнений информации о его состоянии. А на одной из платформ заявка была принята даже несмотря на разногласия в данных.

"Предоставление партнерами Uklon информации при регистрации носит декларативный характер. При этом ответственность за предоставление недостоверной информации возлагается исключительно на соответствующего партнера", — ответили в компании Uklon.

С начала эксперимента прошло два месяца, поэтому журналисты попробовали еще раз. Теперь с еще большей дерзостью. При регистрации они предоставили данные двух разных лиц. Буквально через несколько минут получили звонок от менеджера, сообщившего, что фото не подходят,

В результате на этот раз на всех платформах заявление было отклонено.

Ответ Uklon. Фото: Новини.LIVE

"В первую очередь стоит отметить, что в Украине нет благоприятного регулирования сферы радхейлинга. Регулирование сферы такси устарело еще со времен Советского союза и вовсе не соответствует сегодняшним нормам. Однако, пока мы не видим готовности регулятора к изменениям", — рассказала Юлия Малич, руководитель отдела сотрудничества с государственными органами Bolt в Украине.

Регулировка рынка

Реформой рынка такси занимаются народные депутаты. Так, в 2023 году глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что онлайн-сервисы согласились на уплату так называемого налога на Google. Его оплачивают иностранные компании, которые предоставляют электронные услуги украинским пользователям. Но это не единственные изменения, пытающиеся внести в налоговый кодекс.

"Упрощение процедуры начала микропредпринимательской деятельности является первым и сверхважным шагом к реформированию этой отрасли. Поэтому мы активно поддерживаем законопроект 10166 и вместе с правительством нарабатываем справедливую налоговую политику в отношении тех лиц, которые сотрудничают с платформами", — сообщила Юлия Малич.

Юлия Малич, руководитель отдела сотрудничества с государственными органами Bolt в Украине. Фото: скриншот

В октябре 2023 года изменения в налоговый кодекс были предоставлены для ознакомления комитета Верховной Рады Украины по финансам. Однако с тех пор тишина.

Никакого движения нет и по законопроекту, зарегистрированному в феврале этого года. Им предполагалось усиление деятельности Укртрансбезопасности, которая будет иметь эффективные инструменты борьбы с перевозчиками без лицензий на законодательном уровне.

"Вторым шагом реформирования этой системы должны быть централизованные изменения в закон Украины о транспорте, которым можно определить дополнительные процедуры проверки водителей, например, при регистрации на платформе, определить права и обязанности и таких лиц. Таким образом, сделав эти два шага, мы получим комплексную реформу, которая повысит стандарты безопасности и позволит водителям легально работать, платить налоги в бюджет Украины", — добавила Юлия Малич.

Сейчас мы слышим много разговоров о регулировании рынка такси, однако пока ничего, кроме разговоров. Поэтому возникают резонные вопросы к народным избранникам, ведь они и стали инициаторами непродвигаемых изменений.

Ответственность

А что же сами платформы?

"Предоставление услуг партнерами Uklon осуществляется на основании отдельных договоров между конкретными пользователями и партнерами, стороной которых в любом случае не является Uklon. Наша компания не несет ответственности за партнеров Uklon в пределах их взаимоотношений с пользователями. В то же время, мы обеспечиваем страхование жизнь и здоровье как пользователей, так и партнеров при выполнении заказов, оформленных через онлайн-сервис. Такое страхование осуществляется Uklon за собственный счет", — ответили в Uklon на запрос журналистов проекта "Наша Справа".

В заключение, поездки во время комендантского часа. В марте этого года после обращения правоохранительных органов компания Uklon ограничила работу своей платформы. Об этом на своей странице в Фейсбуке отметил соучредитель компании Виталий Дятленко:

"Мы впервые получили рекомендацию компетентных органов по работе нашей онлайн-платформы в ночное время — выключаем Uklon во всех городах Украины, где действует комендантский час. Точка".

Пост Виталия Дятленко. Фото: скриншот

Итак, что мы имеем в результате? Представители отдельных комитетов ВРУ инициировали изменения в налоговый кодекс и кодекс Украины об административных правонарушениях, чтобы урегулировать рынок такси. Однако разработанные законопроекты уже месяцами пылятся.

И это при том, что некоторые онлайн сервисы по вызову авто заявляют о готовности к сотрудничеству и регулированию данной сферы. Итак, ожидаем, что народные депутаты все же поставят окончательную точку в данном вопросе, а мы со своей стороны продолжим следить за ситуацией, ведь это наше дело.