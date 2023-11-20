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Європа має гучніше говорити про допомогу Україні, щоб подавати приклад Америці, — конгресмен США

20 листопада 2023 06:41
1c35e3d2-d6df-4a2b-71fd-81d667389800 - Уляна Бойчук
Уляна Бойчук
журналістка, (США)
Європа має гучніше говорити про допомогу Україні, щоб подавати приклад Америці, — конгресмен США
Член Палати представників США Брендон Бойл. Фото: Новини.LIVE
1c35e3d2-d6df-4a2b-71fd-81d667389800 - Уляна Бойчук
Уляна Бойчук
журналістка, (США)

У республіканців США зʼявилась тривожна для України тенденція. Вона заключається у звинувачуванні Європи, нібито вона замало допомагає Україні, а США все тягнуть на собі — і через це антиукраїнські політики США переконують зупинити допомогу Україні.

Про це повідомляє член Палати представників США Брендон Бойл на Європейському форумі у Вашингтоні

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Європа має більше говорити про допомогу Україні

"Європа нині робить достатньо, щоб підтримувати Україну і всіх, хто досі на цій трансатлантичній лінії не сходить від підтримки України", — каже конгресмен із Філадельфії Брендон Бойл на панельній дискусії Європейського форуму у Вашингтоні.

Однак, Бойл також наголошує на тому, як республіканці використовують аргумент, що нібито Європа не допомагає Україні достатньо, а отже і США мають припинити. 

"Теза номер один для дискредитації прихильників України полягає в наступному. Якщо перефразувати, це: "О, просто, європейці нічого не роблять, а ми буквально своїми чеками платимо Україні, а Європа нічого не робить". Тому у цьому контексті важливо всім країнам Європейського Союзу, а також головним гравцям на політичному полі у Європі, таким, як Велика Британія, проговорювати допомогу Україні і доносити до світу, скільки вони роблять у рамках цих зусиль", — каже конгресмен із Філадельфії Брендон Бойл.

Якщо цього не робити, підтримка допомоги Україні серед республіканців продовжить знижуватись. 

Нагадаємо, голова республіканців у Сенаті виступив проти включення військової допомоги Україні у тимчасовий бюджет США.

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