Европа должна громче говорить о помощи Украине, чтобы подавать пример Америке, — конгрессмен США

Член Палаты представителей США Брэндон Бойл. Фото: Новини.LIVE

У республиканцев США появилась тревожная для Украины тенденция. Она заключается в обвинении Европы, что она мало помогает Украине, а США все тянут на себе — и поэтому антиукраинские политики США убеждают остановить помощь Украине.

Об этом сообщает член Палаты представителей США Брэндон Бойл на Европейском форуме в Вашингтоне.

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"Европа сейчас делает достаточно, чтобы поддерживать Украину и всех, кто до сих пор на этой трансатлантической линии не сходит от поддержки Украины", — говорит конгрессмен из Филадельфии Брендон Бойл на панельной дискуссии Европейского форума в Вашингтоне.

Однако Бойл также отмечает, как республиканцы используют аргумент, что якобы Европа не помогает Украине достаточно, а значит и США должны прекратить.

"Тезис номер один для дискредитации сторонников Украины заключается в следующем. Если перефразировать, это: "О, просто, европейцы ничего не делают, а мы буквально своими чеками платим Украине, а Европа ничего не делает". Поэтому в этом контексте важно всем странам Европейского Союза, а также главным игрокам на политическом поле в Европе, таким как Великобритания, проговаривать помощь Украине и доносить до мира, сколько они делают в рамках этих усилий", — говорит конгрессмен из Филадельфии Брендон Бойл.

Если этого не делать, поддержка помощи Украине среди республиканцев продолжит снижаться.

Напомним, глава республиканцев в Сенате выступил против включения военной помощи Украине во временный бюджет США.