Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Эксклюзив arrow Европа должна громче говорить о помощи Украине, чтобы подавать пример Америке, — конгрессмен США arrow

Европа должна громче говорить о помощи Украине, чтобы подавать пример Америке, — конгрессмен США

20 ноября 2023 06:41
1c35e3d2-d6df-4a2b-71fd-81d667389800 - Ульяна Бойчук
Ульяна Бойчук
журналистка, (США)
Европа должна громче говорить о помощи Украине, чтобы подавать пример Америке, — конгрессмен США
Член Палаты представителей США Брэндон Бойл. Фото: Новини.LIVE
1c35e3d2-d6df-4a2b-71fd-81d667389800 - Ульяна Бойчук
Ульяна Бойчук
журналистка, (США)

У республиканцев США появилась тревожная для Украины тенденция. Она заключается в обвинении Европы, что она мало помогает Украине, а США все тянут на себе — и поэтому антиукраинские политики США убеждают остановить помощь Украине.

Об этом сообщает член Палаты представителей США Брэндон Бойл на Европейском форуме в Вашингтоне.

Читайте также:

Европа должна больше говорить о помощи Украине

"Европа сейчас делает достаточно, чтобы поддерживать Украину и всех, кто до сих пор на этой трансатлантической линии не сходит от поддержки Украины", — говорит конгрессмен из Филадельфии Брендон Бойл на панельной дискуссии Европейского форума в Вашингтоне.

Однако Бойл также отмечает, как республиканцы используют аргумент, что якобы Европа не помогает Украине достаточно, а значит и США должны прекратить.

"Тезис номер один для дискредитации сторонников Украины заключается в следующем. Если перефразировать, это: "О, просто, европейцы ничего не делают, а мы буквально своими чеками платим Украине, а Европа ничего не делает". Поэтому в этом контексте важно всем странам Европейского Союза, а также главным игрокам на политическом поле в Европе, таким как Великобритания, проговаривать помощь Украине и доносить до мира, сколько они делают в рамках этих усилий", — говорит конгрессмен из Филадельфии Брендон Бойл.

Если этого не делать, поддержка помощи Украине среди республиканцев продолжит снижаться.

Напомним, глава республиканцев в Сенате выступил против включения военной помощи Украине во временный бюджет США.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Новость с видео

20:45 Рецепт моркови по-корейски, которая вкуснее чем на рынке

Актуальное по теме