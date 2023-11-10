Ігнат назвав кількість систем ППО Patriot, які має Україна на озброєнні

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі Новини.LIVE

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що Україна має два дивізіони Patriot на бойовому чергуванні станом на сьогодні. Проте, за його словами, нашій державі потрібно більше таких систем.

Про це він повідомив в ефірі Новини.LIVE.

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Передача ще одного комплексу

"Ми маємо інформацію, що в нас є два дивізіони Patriot сьогодні на бойовому чергуванні. Зараз було оголошено, що Німеччина буде надавати ще один комплекс. Тому, безумовно, Patriot, як і крилатих ракет, багато не буває", — наголосив він.

Потреба в системах ППО

За його словами, Україні потрібно більше таких систем, щоб було забезпечення захисту нашого неба.

"Patriot гарний ще і тим, що він не лише на відстані понад 100, максимум 150 км може навіть збивати літаки та гелікоптери, він може збивати ще і балістику", — запевнив Ігнат.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав до посилення української ППО напередодні зими. Вартість ракети протиповітряної оборони в рази менша, аніж ремонт наслідків влучання в енергетичну інфраструктуру.

Також ми писали, що з початку повномасштабної війни до наявних в України засобів ППО додалися системи західного виробництва. Зараз вдається збивати в середньому близько 70% цілей.