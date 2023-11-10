Игнат назвал количество систем ПВО Patriot, которые есть у Украины на вооружении

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире Новини.LIVE

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что у Украины два дивизиона Patriot на боевом дежурстве на сегодня. Однако, по его словам, нашему государству нужно больше таких систем.

Об этом он сообщил в эфире Новини.LIVE.

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Передача еще одного комплекса

"У нас есть информация, что у нас два дивизиона Patriot сегодня на боевом дежурстве. Сейчас было объявлено, что Германия будет предоставлять еще один комплекс. Поэтому, безусловно, Patriot, как и крылатых ракет, много не бывает", — подчеркнул он.

Потребность в системах ПВО

По его словам, Украине нужно больше таких систем, чтобы обеспечить защиту нашего неба.

"Patriot хорош еще и тем, что он не только на расстоянии более 100, максимум 150 км может даже сбивать самолеты и вертолеты, он может сбивать еще и баллистику", — заверил Игнат.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал к усилению украинской ПВО в преддверии зимы. Стоимость ракеты противовоздушной обороны в разы меньше ремонта последствий попадания в энергетическую инфраструктуру.

Также мы писали, что с начала полномасштабной войны к имеющимся в Украины средствам ПВО добавились системы западного производства. Сейчас удается сбивать в среднем около 70 процентов целей.