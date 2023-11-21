Яка ситуація на півночі Ізраїлю – Ауслендер

Ізраїльські солдати під час операції в Секторі Газа. Фото: Israel Defense Forces

Операція Цахала у Секторі Газа триває у своєму темпі та зі своєю логікою. Ізраїль покінчить із терористами на півдні — це лише питання часу.

Однак навряд чи це кінець, оскільки загроза з півночі для єврейської держави теж неминуча.

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Військові просуваються до центру міста Газа, зачищаючи квартал за кварталом. Опір Хамаса має малоорганізований і фрагментарний характер.

Триває обстеження лікарні "Шифа", там виявлено щось, але на публікацію подробиць накладено заборону військової цензури.

Відео із камер лікарні "Шифа", на якому терористи ведуть заручника. Фото: Israel Defense Forces

Усе йде відносно успішно, втрати набагато менші, ніж очікувалося і, якщо не станеться нічого екстраоординарного, то Цахал покінчить з Хамасом, питання лише в часі.

Північний фронт

Кордон з Ліваном, а точніше ситуація там, продовжує залишатися неприємною та малозрозумілою змінною.

Нагадаю, що в Лівані Ізраїлю протистоїть терористичне угруповання "Хезболла" — пряме проксі Ірану, яке вважається найпотужнішою недержавною військовою силою у світі. Якщо порівнювати її міць з Хамасом, вона сильніша мінімум на порядок.

З початку нинішньої війни "Хезболла" розпочала активні обстріли ізраїльського прикордоння. В основному застосовують міномети та протитанкові ракети.

Збиття ракети на кордоні Лівану з Ізраїлем. Фото: REUTERS/Alaa Al-Marjani

Обстрілюють прикордонні поселення та укріплені позиції армії. Цахал відповідає вогнем артилерії та ударами з повітря.

Обидві сторони зазнають втрат: у терористів вже понад 70 убитих, але це не повне число — "Хезболла" не враховує у своїх "зведеннях" загиблих бойовиків інших організацій (Ліванський Хамас, Бригада імама Хуссейна та інших), які теж намагаються воювати з Ізраїлем на території Південного Лівану.

Важливо розуміти, що всі вони так чи інакше мають відношення до Ірану, а в Південному Лівані нічого не робиться без відома та схвалення "Хезболли".

Керована ескалація

Але все це поки що не виглядає як повноцінна війна — швидше, як запеклий, але прикордонний конфлікт. Є кілька ознак, які поки що вказують на те, що ні "Хезболла", ні тим більше Іран не хочуть вплутуватися в повноцінну війну.

Перше: у них немає елемента несподіванки. Хамас своєю атакою 7 жовтня позбавив їх цієї важливої переваги. Важко уявити, що було б, якби обидва терористичні угруповання атакували територію єврейської держави одночасно.

Але зараз уже пізно — Північний округ Цахала мобілізований за нормами воєнного часу, авіація лише чекає наказу. Ізраїль не задіяв у Газі навіть чверті потенціалу своїх надпотужних ВПС.

Ракетний удар по території Лівану. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Друге: "Хезболла", та й Іран, списали Хамас, як актив. Дві поспіль промови генерального секретаря терористів Хасана Насралли (з 2006 року не залишає бункер у Бейруті, побоюючись ліквідації) містили у собі неприкрите роздратування від зірваних Хамасом планів.

Загальний їхній зміст був такий: душею та серцем я з вами в Газі, але тілом у бункері в Бейруті.

Міністр закордонних справ Ірану сказав: "Ми не можемо бути більшими палестинцями, ніж самі палестинці". Це можна трактувати так: самі заварили цю кашу, самі й розхльобуйте.

І нарешті, дані арабської преси про зустріч Ісмаїла Ханії, керівника Хамаса та Верховного аятоли Ірану Хаменаї, який заявив своєму гостю — мовляв, ви розпочали війну, не попередивши нас, самі й розбирайтеся. Щоправда, в Ірані заперечують факт такої заяви.

Третє: можливі наслідки. Їх досить чітко описав міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант, сказавши, що у разі повномасштабної війни Бейрут буде, як Газа.

Сектор Газа біля кордону з Ізраїлем. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Зрозуміло, що "Хезболла" з її ракетним арсеналом (до 100 тисяч ракет, включаючи високоточні) завдасть Ізраїлю жахливих збитків, але Ліван, як держава, буквально припинить своє існування.

"Доктрина Дахії" — так називається майбутній сценарій війни з Ліваном. Дахія — це район ліванської столиці, де розташовані основні офіси та бази "Хезболли".

Суть доктрини: удари Ізраїлю у відповідь будуть жахливо непропорційні. Підхід такий: "Хезболла" — це частина Лівану (вона представлена в парламенті), значить відповідатиме за її дії весь Ліван.

І не варто забувати про фактор американців. Дві авіаносні групи, колосальна сила, зібрана біля ліванських берегів, і заяви різних чиновників, в діапазоні від президента Байдена до голови центрального командування (відповідає за Близький Схід): будь-яка третя сторона, яка втрутиться у війну, матиме справу з американським флотом.

І ще: атака "Хезболли" на Ізраїль буде сприйнята, як атака Ірану, з усіма наслідками для режиму аятол.

Що далі

Це питання навіть не на мільйон, а на багато мільярдів доларів. І це не фігура мови.

Ізраїльська північ абсолютно знелюднена, всі цивільні в 7-кілометровій зоні від кордону евакуйовані.

У Південному Лівані ніхто нікого, зрозуміло, евакуювати не буде. Для "Хезболли" немає ні економічного, ні соціального чинника, ні проблеми втрат.

Вибух на території Лівану. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

У таку мляву війну вона може воювати ще місяці, якщо не роки. А мешканці ізраїльської півночі не хочуть повертатися додому. Більше (після 7 жовтня) ніхто не вірить у "фактор стримування".

Тому в Ізраїлі все частіше говорять про те, що проблему "Хезболли" доведеться вирішити. Можливо, після завершення операції у Газі. Якщо це не станеться раніше.