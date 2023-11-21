Яка ситуація на півночі Ізраїлю – Ауслендер

Ізраїль проти "Хезболли" — чи буде війна на півночі
Операція Цахала у Секторі Газа триває у своєму темпі та зі своєю логікою. Ізраїль покінчить із терористами на півдні — це лише питання часу.
Однак навряд чи це кінець, оскільки загроза з півночі для єврейської держави теж неминуча.
Операція у Газі
Військові просуваються до центру міста Газа, зачищаючи квартал за кварталом. Опір Хамаса має малоорганізований і фрагментарний характер.
Триває обстеження лікарні "Шифа", там виявлено щось, але на публікацію подробиць накладено заборону військової цензури.
Усе йде відносно успішно, втрати набагато менші, ніж очікувалося і, якщо не станеться нічого екстраоординарного, то Цахал покінчить з Хамасом, питання лише в часі.
Північний фронт
Кордон з Ліваном, а точніше ситуація там, продовжує залишатися неприємною та малозрозумілою змінною.
Нагадаю, що в Лівані Ізраїлю протистоїть терористичне угруповання "Хезболла" — пряме проксі Ірану, яке вважається найпотужнішою недержавною військовою силою у світі. Якщо порівнювати її міць з Хамасом, вона сильніша мінімум на порядок.
З початку нинішньої війни "Хезболла" розпочала активні обстріли ізраїльського прикордоння. В основному застосовують міномети та протитанкові ракети.
Обстрілюють прикордонні поселення та укріплені позиції армії. Цахал відповідає вогнем артилерії та ударами з повітря.
Обидві сторони зазнають втрат: у терористів вже понад 70 убитих, але це не повне число — "Хезболла" не враховує у своїх "зведеннях" загиблих бойовиків інших організацій (Ліванський Хамас, Бригада імама Хуссейна та інших), які теж намагаються воювати з Ізраїлем на території Південного Лівану.
Важливо розуміти, що всі вони так чи інакше мають відношення до Ірану, а в Південному Лівані нічого не робиться без відома та схвалення "Хезболли".
Керована ескалація
Але все це поки що не виглядає як повноцінна війна — швидше, як запеклий, але прикордонний конфлікт. Є кілька ознак, які поки що вказують на те, що ні "Хезболла", ні тим більше Іран не хочуть вплутуватися в повноцінну війну.
Перше: у них немає елемента несподіванки. Хамас своєю атакою 7 жовтня позбавив їх цієї важливої переваги. Важко уявити, що було б, якби обидва терористичні угруповання атакували територію єврейської держави одночасно.
Але зараз уже пізно — Північний округ Цахала мобілізований за нормами воєнного часу, авіація лише чекає наказу. Ізраїль не задіяв у Газі навіть чверті потенціалу своїх надпотужних ВПС.
Друге: "Хезболла", та й Іран, списали Хамас, як актив. Дві поспіль промови генерального секретаря терористів Хасана Насралли (з 2006 року не залишає бункер у Бейруті, побоюючись ліквідації) містили у собі неприкрите роздратування від зірваних Хамасом планів.
Загальний їхній зміст був такий: душею та серцем я з вами в Газі, але тілом у бункері в Бейруті.
Міністр закордонних справ Ірану сказав: "Ми не можемо бути більшими палестинцями, ніж самі палестинці". Це можна трактувати так: самі заварили цю кашу, самі й розхльобуйте.
І нарешті, дані арабської преси про зустріч Ісмаїла Ханії, керівника Хамаса та Верховного аятоли Ірану Хаменаї, який заявив своєму гостю — мовляв, ви розпочали війну, не попередивши нас, самі й розбирайтеся. Щоправда, в Ірані заперечують факт такої заяви.
Третє: можливі наслідки. Їх досить чітко описав міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант, сказавши, що у разі повномасштабної війни Бейрут буде, як Газа.
Зрозуміло, що "Хезболла" з її ракетним арсеналом (до 100 тисяч ракет, включаючи високоточні) завдасть Ізраїлю жахливих збитків, але Ліван, як держава, буквально припинить своє існування.
"Доктрина Дахії" — так називається майбутній сценарій війни з Ліваном. Дахія — це район ліванської столиці, де розташовані основні офіси та бази "Хезболли".
Суть доктрини: удари Ізраїлю у відповідь будуть жахливо непропорційні. Підхід такий: "Хезболла" — це частина Лівану (вона представлена в парламенті), значить відповідатиме за її дії весь Ліван.
І не варто забувати про фактор американців. Дві авіаносні групи, колосальна сила, зібрана біля ліванських берегів, і заяви різних чиновників, в діапазоні від президента Байдена до голови центрального командування (відповідає за Близький Схід): будь-яка третя сторона, яка втрутиться у війну, матиме справу з американським флотом.
І ще: атака "Хезболли" на Ізраїль буде сприйнята, як атака Ірану, з усіма наслідками для режиму аятол.
Що далі
Це питання навіть не на мільйон, а на багато мільярдів доларів. І це не фігура мови.
Ізраїльська північ абсолютно знелюднена, всі цивільні в 7-кілометровій зоні від кордону евакуйовані.
У Південному Лівані ніхто нікого, зрозуміло, евакуювати не буде. Для "Хезболли" немає ні економічного, ні соціального чинника, ні проблеми втрат.
У таку мляву війну вона може воювати ще місяці, якщо не роки. А мешканці ізраїльської півночі не хочуть повертатися додому. Більше (після 7 жовтня) ніхто не вірить у "фактор стримування".
Тому в Ізраїлі все частіше говорять про те, що проблему "Хезболли" доведеться вирішити. Можливо, після завершення операції у Газі. Якщо це не станеться раніше.
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