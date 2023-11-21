Какая ситуация на севере Израиля — Ауслендер

Израиль против "Хезболлы" — будет ли война на севере
Операция Цахала в Секторе Газа продолжается в своем темпе и со своей логикой. Израиль покончит с террористами на юге — это лишь вопрос времени.
Однако вряд ли это конец, поскольку угроза с севера для еврейского государства тоже неминуема.
Операция в Газе
Военные продвигаются к центру города Газа, зачищая квартал за кварталом. Сопротивление Хамаса носит уже малоорганизованный и фрагментарный характер.
Продолжается обследование больницы "Шифа", там обнаружено нечто, но на публикацию подробностей наложен запрет военной цензуры.
Все идет относительно успешно, потери намного меньше, чем ожидалось и, если не случится ничего экстраоординарного, то Цахал покончит с Хамасом, вопрос лишь во времени.
Северный фронт
Граница с Ливаном, а точнее ситуация там, продолжает оставаться неприятной и малопонятной переменной.
Напомню, что в Ливане Израилю противостоит террористическая группировка "Хезболла" — прямое прокси Ирана, считающаяся самой мощной негосударственной военной силой в мире. Если сравнивать ее мощь с Хамасом, она сильнее минимум на порядок.
С самого начала нынешней войны "Хезболла" начала активные обстрелы израильского приграничья. В основном, применяют минометы и противотанковые ракеты.
Обстреливают приграничные поселения и укрепленные позиции армии. Цахал отвечает огнем артиллерии и ударами с воздуха.
Обе стороны несут потери: у террористов уже более 70 убитых, но это не полное число — "Хезболла" не учитывает в своих "сводках" погибших боевиков других организаций (Ливанский Хамас, Бригада имама Хуссейна и других), которые тоже пытаются воевать с Израилем с территории Южного Ливана.
Важнро понимать, что все они, так или иначе имеют отношение к Ирану, а в Южном Ливане ничего не делается без ведома и одобрения "Хезболлы".
Управляемая эскалация
Но все это пока не выглядит, как полноценная война — скорее, как ожесточенный, но приграничный конфликт. Есть несколько признаков, которые пока указывают на то, что ни "Хезболла", ни тем более Иран, не хотят ввязываться в полноценную войну.
Первое: у них нет элемента неожиданности. Хамас своей атакой 7 октября лишил их этого важного преимущества. Трудно представить, что бы было, если бы обе террористические группировки атаковали территорию еврейского государства одновременно.
Но сейчас уже поздно — Северный округ Цахала мобилизован по нормам военного времени, авиация только ждет приказа. Израиль не задействовал в Газе даже четверти потенциала своих сверхмощных ВВС.
Второе: "Хезболла", да похоже и Иран, списали Хамас, как актив. Две подряд речи генерального секретаря террористов Хасана Насраллы (с 2006 года не покидает бункер в Бейруте, опасаясь ликвидации) содержали в себе неприкрытое раздражение от сорванных Хамасом планов.
Общий их смысл был такой: душой и сердцем я с вами в Газе, но телом в бункере в Бейруте.
Министр иностранных дел Ирана сказал: "Мы не можем быть большими палестинцами, чем сами палестинцы". Это можно трактовать как: сами заварили эту кашу, сами и расхлебывайте.
И наконец, данные арабской прессы о встрече Исмаила Хании, руководителя Хамаса и Верховного аятоллы Ирана Хаменаи, который заявил своему гостю — мол, вы начали войну, не предупредив нас, сами и разбирайтесь. Правда, в Иране отрицают факт такого заявления.
Третье: возможные последствия. Их довольно четко обрисовал министр обороны Израиля Йоав Галант, сказав, что в случае полномасштабной войны Бейрут будет, как Газа.
Понятно, что "Хезболла" с ее ракетным арсеналом (до 100 тысяч ракет, включая высокоточные) нанесет Израилю ужасный ущерб, но Ливан, как государство буквально прекратит свое существование.
"Доктрина Дахии" — так называется будущий сценарий войны с Ливаном. Дахия — это район ливанской столицы, где расположены основные офисы и базы "Хезболлы".
Суть доктрины: ответные удары Израиля будут чудовищно непропорциональны. Подход такой: "Хезболла" — это часть Ливана (она представлена в парламенте), значит отвечать за ее действия будет весь Ливан.
И не стоит забывать о факторе американцев. Две авианосные группы, колоссальная сила, собранная у ливанских берегов, и заявления самых разных чиновников, в диапазоне от президента Байдена до главы центрального командования (отвечает за Ближний Восток): любая третья сторона, которая вмешается в войну, будет иметь дело с американским флотом.
И еще: атака "Хезболлы" на Израиль будет воспринята, как атака Ирана, со всеми вытекающими последствиями для режима аятолл.
Что дальше
Это вопрос даже не на миллион, а на многие миллиарды долларов. И это не фигура речи.
Израильский север совершенно обезлюдел, все гражданские в 7-километровой зоне от границы эвакуированы.
В Южном Ливане никто никого, разумеется, эвакуировать не будет. Для "Хезболлы" не существует ни экономического, ни социального фактора, ни проблемы потерь.
В такую вялотекущую войну она может воевать еще месяцы, если не годы. А жители израильского севера не хотят возвращаться домой. Больше (после 7 октября) никто не верит в "фактор сдерживания".
Поэтому, в Израиле все чаще говорят о том, что проблему "Хезболлы" придется решить. Возможно, после завершения операции в Газе. Если это не случится раньше.
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