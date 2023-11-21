Какая ситуация на севере Израиля — Ауслендер

Израильские солдаты во время операции в Секторе Газа. Фото: Israel Defense Forces

Операция Цахала в Секторе Газа продолжается в своем темпе и со своей логикой. Израиль покончит с террористами на юге — это лишь вопрос времени.

Однако вряд ли это конец, поскольку угроза с севера для еврейского государства тоже неминуема.

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Военные продвигаются к центру города Газа, зачищая квартал за кварталом. Сопротивление Хамаса носит уже малоорганизованный и фрагментарный характер.

Продолжается обследование больницы "Шифа", там обнаружено нечто, но на публикацию подробностей наложен запрет военной цензуры.

Видео с камер больницы "Шифа", на котором террористы ведут заложника. Фото: Israel Defense Forces

Все идет относительно успешно, потери намного меньше, чем ожидалось и, если не случится ничего экстраоординарного, то Цахал покончит с Хамасом, вопрос лишь во времени.

Северный фронт

Граница с Ливаном, а точнее ситуация там, продолжает оставаться неприятной и малопонятной переменной.

Напомню, что в Ливане Израилю противостоит террористическая группировка "Хезболла" — прямое прокси Ирана, считающаяся самой мощной негосударственной военной силой в мире. Если сравнивать ее мощь с Хамасом, она сильнее минимум на порядок.

С самого начала нынешней войны "Хезболла" начала активные обстрелы израильского приграничья. В основном, применяют минометы и противотанковые ракеты.

Сбитие ракеты на границе Ливана с Израилем. Фото: REUTERS/Alaa Al-Marjani

Обстреливают приграничные поселения и укрепленные позиции армии. Цахал отвечает огнем артиллерии и ударами с воздуха.

Обе стороны несут потери: у террористов уже более 70 убитых, но это не полное число — "Хезболла" не учитывает в своих "сводках" погибших боевиков других организаций (Ливанский Хамас, Бригада имама Хуссейна и других), которые тоже пытаются воевать с Израилем с территории Южного Ливана.

Важнро понимать, что все они, так или иначе имеют отношение к Ирану, а в Южном Ливане ничего не делается без ведома и одобрения "Хезболлы".

Управляемая эскалация

Но все это пока не выглядит, как полноценная война — скорее, как ожесточенный, но приграничный конфликт. Есть несколько признаков, которые пока указывают на то, что ни "Хезболла", ни тем более Иран, не хотят ввязываться в полноценную войну.

Первое: у них нет элемента неожиданности. Хамас своей атакой 7 октября лишил их этого важного преимущества. Трудно представить, что бы было, если бы обе террористические группировки атаковали территорию еврейского государства одновременно.

Но сейчас уже поздно — Северный округ Цахала мобилизован по нормам военного времени, авиация только ждет приказа. Израиль не задействовал в Газе даже четверти потенциала своих сверхмощных ВВС.

Ракетный удар по территории Ливана. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Второе: "Хезболла", да похоже и Иран, списали Хамас, как актив. Две подряд речи генерального секретаря террористов Хасана Насраллы (с 2006 года не покидает бункер в Бейруте, опасаясь ликвидации) содержали в себе неприкрытое раздражение от сорванных Хамасом планов.

Общий их смысл был такой: душой и сердцем я с вами в Газе, но телом в бункере в Бейруте.

Министр иностранных дел Ирана сказал: "Мы не можем быть большими палестинцами, чем сами палестинцы". Это можно трактовать как: сами заварили эту кашу, сами и расхлебывайте.

И наконец, данные арабской прессы о встрече Исмаила Хании, руководителя Хамаса и Верховного аятоллы Ирана Хаменаи, который заявил своему гостю — мол, вы начали войну, не предупредив нас, сами и разбирайтесь. Правда, в Иране отрицают факт такого заявления.

Третье: возможные последствия. Их довольно четко обрисовал министр обороны Израиля Йоав Галант, сказав, что в случае полномасштабной войны Бейрут будет, как Газа.

Сектор Газа возле границы с Израилем. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Понятно, что "Хезболла" с ее ракетным арсеналом (до 100 тысяч ракет, включая высокоточные) нанесет Израилю ужасный ущерб, но Ливан, как государство буквально прекратит свое существование.

"Доктрина Дахии" — так называется будущий сценарий войны с Ливаном. Дахия — это район ливанской столицы, где расположены основные офисы и базы "Хезболлы".

Суть доктрины: ответные удары Израиля будут чудовищно непропорциональны. Подход такой: "Хезболла" — это часть Ливана (она представлена в парламенте), значит отвечать за ее действия будет весь Ливан.

И не стоит забывать о факторе американцев. Две авианосные группы, колоссальная сила, собранная у ливанских берегов, и заявления самых разных чиновников, в диапазоне от президента Байдена до главы центрального командования (отвечает за Ближний Восток): любая третья сторона, которая вмешается в войну, будет иметь дело с американским флотом.

И еще: атака "Хезболлы" на Израиль будет воспринята, как атака Ирана, со всеми вытекающими последствиями для режима аятолл.

Что дальше

Это вопрос даже не на миллион, а на многие миллиарды долларов. И это не фигура речи.

Израильский север совершенно обезлюдел, все гражданские в 7-километровой зоне от границы эвакуированы.

В Южном Ливане никто никого, разумеется, эвакуировать не будет. Для "Хезболлы" не существует ни экономического, ни социального фактора, ни проблемы потерь.

Взрыв на территории Ливана. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

В такую вялотекущую войну она может воевать еще месяцы, если не годы. А жители израильского севера не хотят возвращаться домой. Больше (после 7 октября) никто не верит в "фактор сдерживания".

Поэтому, в Израиле все чаще говорят о том, что проблему "Хезболлы" придется решить. Возможно, после завершения операции в Газе. Если это не случится раньше.