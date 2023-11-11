Річниця деокупації Херсона - Хлань розповів про життя в місті

Люди на центральній площі Херсона у листопаді 2022 року. Фото: Новини.LIVE

Рік тому, 11 листопада, Збройні сили України увійшли без бою до Херсона і зайняли його. Містяни, які вісім місяців перебували в окупації, зустрічали українських військових настільки емоційно, що відчували радість херсонців люди по всій країні. Це була одна з найбільших перемог ЗСУ, яку святкувала Україна за період повномасштабної війни.

Російський слід з міста зник швидко — ні рублів, ні пропагандистських реклам та лозунгів. Однак Херсон миттєво відчув на собі інші жахи війни — обстріли з неба, Каховську трагедію, примусову евакуацію.

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В'їзд до Херсона. Фото: Херсонська ОВА

Безпека

"За останній рік з того моменту, коли окупанти відійшли на лівий берег, безпекова ситуація в місті стала набагато гіршою. Незважаючи на це, людям краще під обстрілами, ніж під окупацією. Хоча безпекова ситуація вкрай важка", — сказав Новини.LIVE депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

Пошкоджений будинок на Херсонщині. Фото: Херсонська ОВА

Два тижні після деокупації херсонці щодня виходили на центральну площу — обіймалися, говорили, ловили зв'язок, отримували допомогу. Але потім росіяни повернулися з неба.

Зеленський приїхав у Херсон після деокупації у листопаді 2022 року. Фото: ОПУ

"Почали застосовувати артилерію, системи залпового вогню. Зараз обстрілюють з усіх видів зброї. Скидають авіабомби, які несуть шалені руйнування. Обстрілюють крилатими ракетами і системами С300. Щодня ми маємо і загиблих і поранених. Щодня", — додав Хлань.

Наразі на Херсонщині оголошена обов'язкова і примусова евакуація неповнолітніх, аби убезпечити їх від можливих травм і загибелі.

Наслідки підриву Каховської ГЕС. Фото: elle.ua

Базові потреби

Освіта. Діти навчаються онлайн в 30-кілометровій зоні від узбережжя Дніпра. Всі школи в населених пунктах біля річки повністю зруйновані.

Знищена окупантами школа у Херсоні. Фото: ТСН

Медицина. Окупанти постійно обстрілюють медичні заклади, однак медики продовжують працювати. Надається вся медична допомога, не лише невідкладна, а й планові операції. Однак лікарів не вистачає, і вони не працюють на постійній основі, а заїжджають у місто вахтовим методом.

Пошкоджена дитяча лікарня у Херсоні. Фото: ТСН

Бізнес та робота. У місті працюють дрібні підприємці, представництва "Нової пошти" та банківські структури. Весь інший бізнес не працює, а це супроводжується втратою робочих місць. Безробіття зросло.

Допомога з водою херсонцям. Фото: Херсонська ОВА

"Зараз у Херсоні не більше 20% населення, хоча офіційну статистику дають трішки більшу. Дуже мало людей. Здебільшого живуть ті, хто отримує соціальну допомогу, зокрема, пенсіонери", — сказав Хлань.

Він додав, що ситуація на Херсонщині вкрай складна. Однак всі пам'ятають 11 листопада минулого року, коли Херсон повернувся до України, і завдячують ЗСУ. Тепер з нетерпінням чекають деокупації лівого берега.