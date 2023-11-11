Годовщина деоккупации Херсона - Хлань рассказал о жизни в городе

Люди на центральной площади Херсона в ноябре 2022 года. Фото: Новини.LIVE

Год назад, 11 ноября, Вооруженные силы Украины вошли без боя в Херсон и заняли его. Горожане, восемь месяцев находившиеся в оккупации, встречали украинских военных настолько эмоционально, что испытывали радость херсонцев люди по всей стране. Это была одна из самых больших побед ВСУ, которую праздновала Украина за период полномасштабной войны.

Русский след из города исчез быстро — ни рублей, ни пропагандистских реклам и лозунгов. Однако Херсон мгновенно почувствовал на себе другие ужасы войны — обстрелы с неба, Каховскую трагедию, эвакуацию.

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Въезд в Херсон. Фото: Херсонская ОВА

Безопасность

"За последний год с того момента, когда оккупанты отошли на левый берег, ситуация с опасностью в городе стала намного хуже. Несмотря на это, людям лучше под обстрелами, чем под оккупацией. Хотя ситуация с опасностью крайне тяжелая", — сказал Новини.LIVE депутат Херсонской областной совета Сергей Хлань.

Поврежденный дом в Херсонской области. Фото: Херсонская ОВА

Две недели после деоккупации херсонцы ежедневно выходили на центральную площадь — обнимались, говорили, ловили связь, получали помощь. Но потом россияне вернулись с неба.

Зеленский приехал в Херсон после деоккупации в ноябре 2022 года. Фото: ОПУ

"Начали применять артиллерию, системы залпового огня. Сейчас обстреливают из всех видов оружия. Сбрасывают авиабомбы, несущие безумные разрушения. Обстреливают крылатыми ракетами и системами С300. Каждый день у нас есть и погибшие и раненые. Каждый день", — добавил Хлань.

В Херсонской области объявлена обязательная и принудительная эвакуация несовершеннолетних, чтобы обезопасить их от возможных травм и гибели.

Последствия взрыва Каховской ГЭС. Фото: elle.ua

Базовые потребности

Образование. Дети учатся онлайн в 30-километровой зоне от побережья Днепра. Все школы в населенных пунктах около реки полностью разрушены.

Уничтоженная оккупантами школа в Херсоне. Фото: ТСН

Медицина. Оккупанты постоянно обстреливают медицинские учреждения, однако медики продолжают работать. Предоставляется вся медицинская помощь, не только безотлагательная, но и плановые операции. Однако врачей не хватает, и они не работают на постоянной основе, а заезжают в город вахтовым методом.

Поврежденная детская больница в Херсоне. Фото: ТСН

Бизнес и работа. В городе работают мелкие предприниматели, представительства "Новой почты" и банковские структуры. Весь другой бизнес не работает, а это сопровождается потерей рабочих мест. Безработица выросла.

Помощь с водой херсонцам. Фото: Херсонская ОВА

"Сейчас в Херсоне не более 20% населения, хотя официальную статистику дают немного больше. Очень мало людей. В основном живут те, кто получает социальную помощь, в частности, пенсионеры", — сказал Хлань.

Он добавил, что ситуация в Херсонской области крайне сложная. Однако все помнят 11 ноября прошлого года, когда Херсон вернулся в Украину, и люди благодарят ВСУ. Теперь с нетерпением ждут деоккупации левого берега.