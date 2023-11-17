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Херсонці розповіли, як живуть у умовах війни та як реагують на обстріли

17 листопада 2023 17:28
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Херсонці розповіли, як живуть у умовах війни та як реагують на обстріли
Палає авто внаслідок обстрілу Херсона. Фото: Офіс Президента
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Триває 632 доба повномасштабного вторнення Росії на територію україни. По Херсону окупанти регулярно завдають ворожих ударів. Внаслідок обстрілів знищена чимала кількість інфраструктури у місті, а також загибло багато жителів. Журналісти дізнались, як херсонці живуть в умовах війни.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Як херсонці реагують на обстріли 

Щодня окупанти наносять ворожі удари по правобережжю Херсонщини. Вибухи вже стали буденністю для місцевих. Один з жителів Херсона стверджує, що мало хто біжить до бомбосховище, коли у місті лунає тривога. Він говорить, що всі втомилися від постійних атак і, якщо "попаде, то це доля".

"Я живу на дев'ятому поверсі. Куди тікати? Я поки спущусь, то вже й тривога закінчиться", — розповів чоловік.

Ще одна жительна Херсона говорить, що дуже страшно під час обстрілів, що російська армія "страшно стріляє". За її словами, вночі під час атак "тільки лежить і чекає чи буде влучання, чи ні".

"Страшно, коли воно летить і гуде, тікаєш в коридор під стінку, а там все тремтить, добре, що в нас вікні хоч цілі", — скажала інша жителька Херсона.

Нагадаємо, внаслідок масованого обстрілу Херсона пошкоджені багатоповерхові і приватні будинки у Центральному і Дніпровському районах міста. Загинула 75-річна жінка. Поранення отримали щонайменше шестеро людей, серед них дитина. Частина міста була знеструмлена.

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